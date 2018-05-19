Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU

KARATOSUN

MHP, milletvekili aday listesini açıkladı. İlk defa bir parti, milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etmeden açıkladı. Söz konusu liste dün sabaha karşı saat 02.00’de yayımlandı. Bahçeli, mevcut 35 milletvekilinden 22 isme listede yer verirken, 13 isim listede yer almadı. 13 isimden 5’i aday adayı olmazken, 8’inin ismi ise Bahçeli tarafından üstü çizildi. MHP lideri Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye’den birinci, Ruhi Ersoy ikinci sırada yer aldı. Bahçeli’nin listesi ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni hayat geçirecek güçlü kadro ve bu dönemde TBMM’de güçlü ekip’ olarak yorumlandı.



A TAKIMI İLK SIRALARDA

Bahçeli’nin A takımındaki isimler listelerde ilk sıralarda yer aldı. Listede, Ankara 1’inci Bölge 1’inci sırada Mevlüt Karakaya, 2’nci sırada Zühal Topçu ve 3’üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2’nci Bölge 1’inci sıradaki Sadir Durmaz’ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3’üncü Bölge 1’inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım’ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi. İstanbul’da listenin ilk 3 sıralarında; 1’inci Bölge’de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2’nci Bölge’de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3’üncü Bölge’de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor. İzmir’de ilk 3 sıralarda; 1’inci Bölge’den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2’nci Bölge’den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.



SÜRPRİZ İSİMLER

Listede sürpriz isimler yer aldı. MHP Olağanüstü Kurultay dönemindeki hukuki işleri yürüten Bahçeli’nin avukatı Yücel Bulut Tokat birinci, Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz Mersin birinci, FETÖ’nün kaset kumpası nedeniyle istifa eden MHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak Afyonkarahisar birinci ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise Ankara 2. Bölge 3’ncü sıradan aday oldu. Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy Kayseri ikinci, İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş da İstanbul üçüncü sıradan aday gösterildi. Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan yine Muğla’dan birinci, danışmanı Hüseyin Kaan Kürşat Gönül ise üçüncü sıradan aday gösterildi.



OKTAY VURAL LİSTE DIŞI

Uzun süre MHP grup başkanvekilliği yaptıktan sonra bu görevinden 2 yıl önce istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına karşılık listede yer almadı. İki dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Parsak da aday listesinde yer almayan isim oldu. Sağlıkla ilgili sıkıntıları sebebiyle adaylık başvurusunda bulunmayan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yanı sıra eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in de listede yok.



PARSAK DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın da listede olmaması dikkat çekti. Kulislerde, MHP lideri Bahçeli ile Mehmet Parsak arasında son dönemde bazı sıkıntılar yaşandığı bu yüzden Parsak’ın listelerde yer bulamadığı iddia ediliyor. Yine, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından alınan ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş sürecinde anayasa çalışmalarını yürüten Mersin Milletvekili Oktay Öztürk de adaylık başvurusu yapmasına rağmen milletvekili listesinde yer almadı.

GENÇLERE AĞIRLIK VERİLDİ

Bahçeli listesinde genç isimlere de yer verdi. Bahçeli’nin danışmanı ve Ortadoğu Gazetesi yazarı İsmail Özdemir Kayseri birinci sırada aday gösterildi. Lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk ile Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1’inci sınıf öğrencisi Ali Özkan, MHP’nin 18 yaşındaki en genç milletvekili adayları oldu. Öztürk Kayseri’den, Özkan da Isparta’dan listeye girdi.