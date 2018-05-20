Ebru Karatosun ANKARA
Bahçeli’nin ‘vefa listesi’ olarak adlandırılan listede meslek profilleri belli oldu. MHP’nin listesinde en çok iş adamları yer aldı. 93 iş adamının bulunduğu listede ikinci sırayı hukukçular takip etti. 57 avukat çeşitli illerden aday oldu. 40 mühendis milletvekili adayı olarak listede yer alırken, diğer dağılım şöyle oldu: 27 öğretmen, 26 serbest meslek, 24 yönetici, 20 tıp doktoru, 8 eczacı, 25 esnaf, 16 akademisyen ve 19 mali müşavir. MHP listesindeki 600 kişiden 4117i üniversite, 136’ı lise, 33’ü ortaokul, 20’si ise ilkokul mezunu. Listede genç isimlere de yer verildi. Toplamda 10 öğrenci milletvekili adayı olarak gösterildi.
Öte yandan MHP’de kadın aday patlaması yaşandı, 79 kadın listede yer aldı.
MHP’nin aday listesinde ağırlık iş adamlarında
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesinde kongre tartışmalarında yanında yer alan isimlere vefa göstererek yola devam kararı aldı.
Ebru Karatosun ANKARA
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