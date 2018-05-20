Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Bahçeli’nin ‘vefa listesi’ olarak adlandırılan listede meslek profilleri belli oldu. MHP’nin listesinde en çok iş adamları yer aldı. 93 iş adamının bulunduğu listede ikinci sırayı hukukçular takip etti. 57 avukat çeşitli illerden aday oldu. 40 mühendis milletvekili adayı olarak listede yer alırken, diğer dağılım şöyle oldu: 27 öğretmen, 26 serbest meslek, 24 yönetici, 20 tıp doktoru, 8 eczacı, 25 esnaf, 16 akademisyen ve 19 mali müşavir. MHP listesindeki 600 kişiden 4117i üniversite, 136’ı lise, 33’ü ortaokul, 20’si ise ilkokul mezunu. Listede genç isimlere de yer verildi. Toplamda 10 öğrenci milletvekili adayı olarak gösterildi.

Öte yandan MHP’de kadın aday patlaması yaşandı, 79 kadın listede yer aldı.