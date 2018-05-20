Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna Uluslararası Havalimanına gelişinde,  Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ve eşi Sabija  İzzetbegoviç, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Boşnak heyet,  Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile büyükelçilik personeli  tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan  Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı  Ali Erbaş da Saraybosna'ya geldi.

Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı  Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde  bulunacak.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kuruluna  katılacak Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine  tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene de katılacak.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde çok sayıda Boşnak ve Türk, ellerindeki Türk ve Bosna Hersek bayraklarla karşıladı.