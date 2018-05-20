Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesince tevdi edilecek fahri doktora töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır, İsrail, Amerika'ya ilişkin, "Hani bunların İnsan Hakları Beyannamesine saygıları vardı, hani İnsan Hakları Beyannamesine her zaman, harfi harfine uyma sözleri vardı? Yok. İnanmayın bunlara. Asla bunların böyle bir derdi yok." dedi.

'ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM'

Erdoğan, "Eğer dünya, BM Güvenlik Konseyi'nin bu 5 üyesine teslim olacak olursa yandık." diyerek, "Sürekli sırtı sıvazlanan zalimler, dünyayı hepimiz için yaşanılmaz hale getiriyor. Onun için diyoruz ki, 'Zalimler için yaşasın cehennem." ifadelerini kullandı.