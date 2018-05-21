Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Siyasi partiler 24 Haziran seçimleri için gösterecekleri milletvekili adaylarına ilişkin listeyi bugün saat 17.00’ye kadar YSK’ya teslim edecek. MHP bu süreyi beklemeden listesini cuma günü vermişti. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın özellikle büyükşehirlerle ilgili inisiyatif kullandığı aday listelerinin ‘sürprizler’ içerdiği ve değişim oranının yüksek olacağı ifade ediliyor. Son noktayı Erdoğan’ın koyacağı milletvekili aday listelerinde en çok merak edilen isimler ise mevcut bakanlar olacak. AK Parti yönetiminin, son şekli verilen aday listelerinin YSK’ya ulaştırılmasında yaşanabilecek risklere karşı da üç ayrı koruma tedbiri uygulayacağı öğrenildi. Bu sebeple, bugün aday listelerinin YSK’ya teslimi için genel merkezden iki ayrı ekip, iki farklı araçla, iki ayrı güzergâhı kullanarak yola çıkacak. Bu ekiplerden birinin yaşayabileceği olumsuz durum sebebiyle listelerin teslim edilememe ihtimaline karşı, diğer ekip listeyi YSK’ya vermiş olacak. Yaşanabilecek risklere karşı aday listelerinin saat 17.00’yi beklemeden, 15.00 civarında YSK’ya vermenin planlandığı dile getiriliyor. AK Parti, üçüncü bir tedbir olarak da sabah saatlerinden itibaren YSK’da 81 ilin sadece ilk sıralarının dolu olduğu bir listeyi hazır bekletecek. Belirlenen süre içinde 600 kişilik liste verilemezse, 81 adaylı ‘Tedbir listesi’ eksiklikler daha sonra tamamlanmak üzere YSK’ya teslim edilmiş olacak. Siyasi partilerin, listelerdeki eksikleri 25 Mayıs’a kadar tamamlama imkânı bulunuyor.

İşte oy pusulası

Yüksek Seçim Kurulunca ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Buna göre, listenin ilk sırasında “Cumhur İttifakı”, son sırasında ise “Millet İttifakı” yer alacak. Seçime, HÜDA PAR ikinci, Vatan Partisi üçüncü, HDP dördüncü, BTP ise beşinci sıradan giderecek. İttifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için çekilen kurada ise “Cumhur İttifakı”nda AK Parti birinci, MHP ikinci sırada çıktı. Oy pusulasının altıncı sırasındaki “Millet İttifakı” için yapılan kuraya göre ise CHP birinci, Saadet Partisi ikinci, İYİ Parti üçüncü sırada bulunacak.