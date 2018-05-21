Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 6'ncı Olağan Genel Kurulunda gurbetçilerle buluştu. Konuşmasında gurbetçilerden "Avrupalı Türkler" diye bahsetti. "Avrupa bizim için nevzuhur bir yer değildir. Ecdadımız bin yıldır Avrupalıdır" dedi. Aliya İzzetbegoviç'in ölüm döşeğinde "Bu topraklar evladı fatihandır. Tayyip evladım buralara sahip çıkın" diye vasiyette bulunduğunu, bu yüzden hiçbir zaman Bosna'yı ayrı düşünmediklerini söyledi. Ardından "Her ne kadar birileri bizi ayırmak için elinden geleni yapsalar da başaramayacaklar" diye rest çekti.

Erdoğan özetle şunları kaydetti:

"Birileri bizleri ayırmak için ellerinden geleni yapsa da, asla başaramayacaklar. Kardeşlerim biliyorsunuz, cumhuriyetin kuruluşundan sonra tek parti CHP'si döneminde milletimizin tarihiyle bağları kopartılmaya çalışıldı. Ders kitaplarında, binlerce yıllık uygarlığı anlattır, ama aradaki 1.000 yıllık dönem neredeyse yok sayıldı. Osmanlı ve Selçuklu dersleri bizlere afaki bir şekilde anlatılırdı. Ama biz bu anlayışı yıktık. Milletimizi yeniden geçmişiyle kültürüyle, değerleriyle buluşturduk. Avrupalı Türklersiniz. Yaşadığınız yerin mutlaka vatandaşlığını alın. Veriyorlarsa alın, sakın almam demeyin. Türkiye'deki haklarınızı hiçbir kayıp olmadan kullanabileceğiniz formüller geliştirdik. Dininize ve dilinize çok iyi sahip çıkın. Bunları kaybettiğinizde, kaybolursunuz.

Avrupa'da ülkemize en büyük husumeti Türk kökenlilerin göstermesi, oyunun büyüklüğünün göstergesidir. Sizlerden ricam yaşadığınız ülkelerde, aktif şekilde rol almanızdır. Oralarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Peygamber Efendimizin birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır sözünü alarak birbirimizle bütünleşeceğiz. Bazı Cumhurbaşkanı adayları Türkiye'de ne olup, bittiğini bilmese de ben sizlere onları adres gösteriyorum

Ülkemize gören tuzağı en iyi gören milletimiz oldu. Sizler inanıyorum ki bunun farkındasınız. Şahsımıza yönelik gibi gözüken ama aslında devletimize ve milletimize diz çöktürtmeyi hedefleyenler milletimizin dik duruşuyla avuçlarını yaladılar. Türkiye, bu dönemdeki mücadelesiyle ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Önce darbecileri, sonra onların gizli, açık destekçilerini durdurduk. Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı'yla terör koridorunu deldik geçtik. İnşallah yakında yeni kazanımlarla açtığımız bu yolda ilerleyeceğiz.

Yolumuzdan asla dönmeyiz

Miting öncesi Bakir İzzetbegovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik suikast iddialarıyla ilgili haberler hakkındaki soruyu ise şöyle cevapladı: "Bu haber bana ulaştı. Zaten ulaştığı için de buradayım. Nereden ulaştı? MİT’den ulaştı. Ama ben ulaştığı için de buradayım. Niye? Çünkü bu tür tehditler, operasyonlar şunlar bunlar, bizi bu yoldan alıkoymaz. Biz yola çıktığımız zaman yolumuza devam ederiz. Ve burada Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan, burada gelir de görüşmek ve buluşmak istediği lideri göremezse, buluşamazsa bu benim için doğru bir şey olur mu? Olmaz. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz 15 Temmuz’daki gibi."

Soydaşlara bir dolu müjde

Cumhurbaşkanı, Bosna'da Avrupa'daki soydaşlara müjdeler verdi:

∂ Çocuklarımızın ana dilini öğrenmeleri için hafta sonu kursları düzenlenecek.

∂ Diasporaya üniversitelerdeki kontenjanı iki katına çıkarılacak.

∂ Bütün işlemler konsolosluklardan yapılacak. Vatandaşların gereksiz yere komisyon ödemesinin önüne geçilecek.

∂ Dövizle askerliğe başvurmamış, 38 yaşını aşmış kişilerin sorunu çözülecek.

∂ Yurt Dışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu, Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Meclisi oluşturulacak.

∂ Meclis'te Yurt Dışı Komisyonu kurulmasını sağlanacak.

∂ Basın İlan Kurumu, yurt dışında Türkçe yayın yapan yerel medyayı destekleyecek.

∂ TRT Türk yurt dışı vatandaşlarına hizmet sunacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

∂ Yurt dışından emekli olanlar ülkemizde yarı zamanlı çalışabilecek.