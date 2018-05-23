Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bigitekin ANKARA



MHP’nin eski Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara’dan, eski Meclis Başkanlarından Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç İstanbul’dan, eski DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar Elâzığ’dan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in oğlu Barış Palandöken Malatya’dan, ‘Mihriban’ türküsünün yazarı olan şair Abdürrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç Kahramanmaraş’tan, eski Milletvekili Mehmet Denizolgun’un oğlu Fatih Süleyman Denizolgun İstanbul’dan, eski TRT Genel Müdürü Şenol Göka’nın eşi Meryem Göka ise Ankara’dan AK Parti aday listelerinde kendilerine yer buldular. Halk Ozanı Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer ile 2002 yılında evinin önünde suikastla öldürülen tarihçi- yazar Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da İYİ Parti’den İzmir adayı gösterildiler.