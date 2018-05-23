Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



AK Parti’den çoğunluğunun avukat olduğu toplamda 111 hukukçu milletvekili adayı oldu. CHP’de 108, MHP’de ise 57 avukat listelere girdi. Adaylar arasında AK Parti’den 15 Temmuz darbe girişimi davalarını yakından takip eden avukatlar da bulunuyor. AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Avukat Şeyma Döğücü İstanbul 1. bölge 16. sıradan, İskender Minar Yozgat 3. sıradan, aynı zamanda AK Parti avukatlarından olan Muammer Cemaloğlu da Ankara 1. bölge 11. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi.