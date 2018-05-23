Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



CHP’de aday listelerinin YSK’ya teslim edilmesiyle birlikte tavan yapan parti içinde tartışmalar dinmiyor. Yerini beğenmeyen bazı isimler adaylıktan çekildi, il ve ilçe örgütlerinde istifalar oldu. Milletvekili aday listesinde ‘sol kanat’ ve Muharrem İnce’ye yakın isimlere sınırlı sayıda yer veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili aday listesinde en büyük değişikliği ise Akdeniz Bölgesi’nde yaptı. Muğla, Adana, Mersin ve Gaziantep’te mevcut milletvekillerinin hiçbirine listede yer verilmedi. Hatay’da ise sadece bir milletvekili yerini korudu.



‘TARSUSLU’ TEPKİSİ

Mersin’de 4 milletvekilinden Aytuğ Atıcı kendisi aday olmazken, adaylık başvurusu yapan Hüseyin Çakmak, Serdal Kuyucuoğlu ve Fikri Sağlar listeye konulmadı. Mersin’de özellikle Fikri Sağlar’ın aday gösterilmemesi tepki ile karşılandı. Sağlar’ın yeniden milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Anamur ve Tarsus ilçesi dışında Mersin’de il ve 11 ilçe örgütünün istifa etti. Mersin CHP örgütlerinin sadece Sağlar’ın aday olmamasına değil, listede Seyit Özanar ve Mustafa Baysan’ın olmamasına da tepki gösterdikleri ve sadece Tarsuslu adaylara yer verilmesini eleştirdikleri belirtildi.



GÜNEY SİL BAŞTAN

Muğla’da ise Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Akın Üstündağ gibi mevcut üç milletvekili bulunan CHP, bu isimlerden hiçbirini aday göstermedi. Gaziantep’te de Akif Ekici, Mehmet Gökdağ‘a listede yer verilmedi. Adana ise mevcut milletvekillerinden İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer ve Mecliste telefon faturası ile gündeme gelen Elif Doğan Türkmen’in isimlerine çizilirken, Aydın Uslupehlivan’ın kendisi aday olmadı. Yine Hatay’daki 4 milletvekilinden sadece Serkan Topal tekrar aday gösterilirken, Mevlüt Dudu, Birol Ertem ve Hilmi Yarayıcı da çizik yedi. Deniz Baykal’ın birinci sırada aday gösterildiği Antalya’da mevcut vekillerden Çetin Osman Budak da listede yeniden kendisine yer buldu. Ancak Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök’e adaylık listesinde yer verilmedi.



5 ADAY ÇEKİLDİ

14 milletvekilinin seçileceği Gaziantep’te listedeki yerlerini beğenmeyen 4 kişi adaylıktan çekildi. İlk istifa 9. sıra adayı eski il başkanı Nesrin Tuncel’den geldi. Ardından 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu adaylıktan vazgeçti. Tuncel “Liyakatın ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini düşündüğümüz için tabandan da gelen sesleri dinleyerek yaptığımız istifa, bundan sonraki yapılacak atama listesinin liyakata dayalı olması için uyarı niteliğindeydi” diyerek tepki gösterdi.

Bir tepki istifası da Trabzon’dan geldi. CHP’nin 4’üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

Meclis’i açabilecek mi?

80 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1’inci sıradan yeniden aday oldu. Meclis’e ilk olarak 1973 yılında giren Baykal’ın, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Başkanı olarak Meclis’i açması bekleniyor. Ancak bir süredir hastanede tedavisi süren Baykal’ın sağlık durumu sebebiyle bu görevi yerine getirip getiremeyeceği merak konusu.