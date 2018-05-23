Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



AK Parti’de mesleği iktisatçı olarak belirtilen 15 aday bulunuyor. Kalkınma Bakanlığı yapan Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eski Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve gibi bilinen isimlerin yanı sıra ekonomiyle kökenli birçok aday da listede yer alıyor. Bu isimlerden kimisi Bakan Yardımcısı kimisi ise genç adaylardan. AK Parti’de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, akademisyen Prof. Dr. Emine Nur Günay, Tamer Dağlı gibi isimler tekrar aday gösterildi.

MHP’de ise Devlet Planlama Teşkilatı kökenli Erhan Usta, akademisyen Mevlüt Karakaya, iktisatçılar Emin Haluk Ayhan, Sadir Yılmaz, Mustafa Kalaycı, Yusuf Mertoğlu ve Neslihan Gök gibi isimler aday listelerinde yer aldı.

CHP’nin ekonomi kurmaylarından iki önemli isim Eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel ve ekonomist Bihlun Tamaylıgil vekillik başvurusunda bulunmadığı için listelerde yer almadı. Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak, CHP Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve ekonomist Selin Sayek Böke listelerin üst sıralarından aday gösterildi.