Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti’nin ‘Güçlü Meclis’ vurgusunun yapıldığı milletvekili aday listelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda dile getirdiği ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alır’ vurgusu ön plana çıkarıldı. İstanbul listesinde, bazılarının seçim bölgeleri de değiştirilerek, güçlü isimlere yer verilmesi, Erdoğan’ın seçimlerde İstanbul’a verdiği önemin göstergesi olarak yorumlandı. Listelerde dikkat çekici bir başka unsur ise bölge illerinde aday gösterilenlerin büyük bölümünün ‘Muhafazakâr Kürt’ kökenli isimlere yer verilmesi oldu.



İSTANBUL ALARMI

Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’la ilgili hassasiyeti AK Parti’nin aday listelerine de yansıdı. 16 Nisan referandumunda ‘Evet’ oylarının ‘Hayır’ oylarının altında kalması ile birlikte, ‘İstanbul’ başlığı Erdoğan’ın gündeminde önemli bir yer tuttu. Genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte, İstanbul teşkilatı ile yakından ilgilenen Erdoğan, hem yerel yönetimlerde, hem de il-ilçe teşkilatlarında büyük değişikliklerle gitti. Ardından da, İstanbul milletvekilleri, belediye başkanları ve il-ilçe teşkilat yöneticileri sık sık toplantılar yapıp; İstanbul için yeni bir rota çizdi. Her platformda ‘İstanbul’u alan Türkiye’yi alır’ diyerek, seçimlerde İstanbul’dan çıkacak sonucun önemine vurgu yapan Erdoğan, İstanbul’a yerleştirilecek isimler üzerinde detaylı çalışma yaptı. Kabinenin ve partinin önemli isimlerini İstanbul’a taşıyarak bu ildeki kadrosunu tahkim eden Erdoğan’ın bu hamlesi, seçimlerde İstanbul’a verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlandı.



İLK BEŞ SIRA ‘LOKOMOTİF’

İstanbul’un üç seçim bölgesine ait listenin ilk 5 sırasında kabine üyeleri Berat Albayrak, Fatma Betül Sayan Kaya, Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli’nin yanı sıra, parti yönetiminden Mustafa Ataş, Erol Kaya ve Vedat Demiröz gibi güçlü isimler bulunuyor. Erdoğan’ın, Canikli, Soylu, Kurtulmuş, Samsun Milletvekili ve eski bakan Akif Çağatay Kılıç ile Genel Başkan Yardımcısı, Bitlis Milletvekili Demiröz’ün mevcut seçim bölgelerini değiştirip İstanbul’dan aday göstermesi de kulislerde ‘önemli bir hamle’ olarak değerlendiriyor. Özellikle Akdeniz’de oy potansiyelleri olan Süleymancılar cemaatinin temsilcilerinden ve eski AK Parti Milletvekili Mehmet Denizolgun’un oğlu Fatih Süleyman Denizolgun da AK Parti’den milletvekili adayı gösterildi.



ÜÇ DÖNEMLİKLERİN ETKİSİ

Erdoğan, AK Parti’deki 3 dönem kuralını da seçim bölgesini sürükleyecek isimler için esnetmiş oldu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 3 dönem kuralına takılan partinin ağır topları aday yapılmamış, sonrasında yapılan tespitlerde bu durumun seçimlere olumsuz etkisi olduğu belirlenmişti. Erdoğan’ın, aynı durumun yaşanmaması için seçim bölgesinde karşılığı olan isimler için 3 dönem kuralını işletmeme kararı aldığı belirtiliyor. Yeniden aday gösterilen 3 dönemlik AK Partililer arasında bakanlar Veysel Eroğlu, Fikri Işık ve Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, genel başkan yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç bulunuyor.



ESKİ VEKİLLERE VEFA

AK Parti’de, geçmiş seçimlerde yeniden milletvekili olamadığı için parti ile bağını koparmayan 20’nin üzerinde eski milletvekilinin 24 Haziran seçimleri için aday gösterilmesi de parti kulislerinde, Erdoğan’ın her platformda AK Parti’nin bir dava hareketi olduğu dile getirmesinin göstergesi olarak yorumlandı. Eski milletvekillerinden yeniden aday gösterilenler arasında, Ekrem Çelebi, Ziver Özdemir, Fetani Battal, Feyzi Berdibek, Vahit Kiler, Oya Eronat, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Fazilet Dağcı Çığlık, Derya Bakbak, Recep Özel, Canan Kalsın, Yunus Kılıç, Orhan Erdem, Gülay Samancı, İsmail Güneş ve Gülşen Orhan gibi isimler yer alıyor.

Yer sofrasına oturup birlikte iftar yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da eşi Emine Hanım ile birlikte iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine gitti. Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı. Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Bugün (dün) iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın" notunu düştü.



ARVASİ’YE ZİYARET

Erdoğan, iftardan sonra Bağlum’a giderek Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri ile şair Abdurrahim Karakoç’un kabirlerini ziyaret etti, dua okudu. Burada Erdoğan’a İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Gencer de eşlik etti.

Muhafazakâr ve sürükleyici isimler

AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu listelerinde yer alan adaylardan büyük bölümünün ‘muhafazakâr’ kimlikleri ile dikkat isimlerden oluştu. İstanbul Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, seçim bölgesi Diyarbakır’a geri dönerken, Siirt eski milletvekili Osman Ören, 24 Haziran seçimleri için yeniden aday gösterildi. Şırnak’ta AK Parti’de il başkanlığı da yapan Rizgin Birlik liste başında yer alırken, bölgenin kanaat önderlerinden Osman Nuri Gülaçar Van listesinde ilk sırada aday gösterildi. Van listesinde yer alan, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal da muhafazakar kimlikleri ile biliniyor. İrfan Kartal, eski Meclis başkanlarından Kinyas Kartal’ın yeğeni. Elazığ eski milletvekili olan ve yeniden aday gösterilen Zülfü Demirbağ, Bitlis’ten aday olan eski milletvekili Vahit Kiler, Bingöl listesinde yer alan Cevdet Yılmaz, Feyzi Berdibek ve Batman birinci sıra adayı Ziver Özdemir de seçim bölgelerinde ‘sürükleyici’ nitelikteki isimler arasında sayılıyor.

Mardin'den İzmir'e transfer

AK Parti’nin aday listesinde ilginç bir transfer de İzmir’de yaşandı. Bölgenin güçlü isimlerinden Süleyman Bölünmez’in kızı Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez, sürpriz bir şekilde İzmir’den aday gösterildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın liste başı olduğu İzmir birinci bölgede üçüncü sıradan aday olan Ceyda Bölünmez tercihinin, İzmir’deki en yüksek nüfusun Mardinlilerden oluşması nedeniyle yapıldığı belirtildi.