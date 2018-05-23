Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Erdoğan’ın gündeme getirdiği, her milletvekillinin seçim bölgelerinde ofis açması zorunluluğu yeni dönemde devreye girecek en önemli uygulamalar arasında sayılıyor. Seçmenlerin en küçük işlerini bile çözdürmek için Ankara’nın yolunu tutmamalarının önüne geçmek ve milletvekilinin vatandaşla bağını güçlendirmek için geçmişte de gündeme gelen ‘Milletvekili ofisleri’ kuruluşu için, seçimlerden sonra detaylı bir hazırlık yapılacak. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde açacakları ofislerin giderlerinin parti veya Meclis tarafından karşılanabileceği ve her milletvekilline bir danışman tahsis edileceği belirtiliyor.

TBMM, daha önce 12 ülkede parlamenterlere sunulan hizmetlerle ilgili bir araştırma yapmış, birçok ülkede milletvekillerinin seçim bölgelerinde çalışma ofislerinin bulunduğunu tespit etmişti. TBMM’nin araştırmasına göre, ABD, Avustralya, Çekya, Yeni Zelanda ve Yunanistan'da milletvekillerine seçim bölgelerinde ofis imkânı sağlanıyor. Avustralya'da seçim bölgesi ofisleri için bilgisayar, telefon, cep telefon, faks ve fotokopi makinesi de veriliyor.