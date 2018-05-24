Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

AK Parti 2000 Kasım’dan beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Milletimizin huzuruna ilk defa çıktığımız 2002’de çıktığımız seçimlerde yüzde 34 oy alarak iktidar olduk. Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007'de oyumuzu yüzde 47'ye çıkardık, tek başımıza iktidar olduk. 7 Haziran'da ilk kez çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim oldu. 1 Kasım'da seçimleri yeniledik ve yüzde 49,5 ile iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 52 oy oranına ulaştık.

İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz.

YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR

Biliyorsunuz 6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu İstanbul'da milletimize açıkladık. Bugün güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla beyannamemizi "Yaparsa yine Ak Parti yapar" diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Biz dünyamızdaki eğilimleri, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası koyuyoruz, dijitalleşmeye ayrı önem veriyoruz.

HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

2023'e 5 kala kendimizi ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071 hedeflerimize de emin adımlarla yürüyoruz. Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda dışa açık ekonomik yapımızı güçlendireceğiz. Üretim gücümüzü yenilikçi ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Genç ve dinamik nüfusumuzun sunduğu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken bir yandan kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak. Türkiye'yi en yüksek insani gelişmişlik düzeyine çıkarmak istiyoruz.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERE YOĞUNLAŞACAĞIZ

Teknolojik gelişmelere yoğunlaşacağız. Teknolojinin her alanında yetkin bir konuma geleceğiz. Bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımında girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Siber alanda da ülkemizin yerli ve milli teknolojik altyapısıyla organizasyon kabiliyetini güçlendireceğiz. Akıllı ve yeşil kent projeleriyle şehirlerimizi daha yaşanabilir bir hale kavuşturacağız. Gelecek nesillere kimliği olan şehirler bırakacağız.

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Yakın coğrafyamızda huzur ve refah için katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz. Vakit Türkiye vakti...

MECLİS'İ GERÇEK GÜCÜNE BİZ KAVUŞTURDUK

Yeni dönemi güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye olarak ifade ediyoruz. Bağımsız, tarafsız ve güçlü bir yargıyla da demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturuyoruz. Cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar mecliste çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. Yeni dönemde TBMM'yi daha güçlü konuma taşımaya kararlıyız. Meclis'i gerçek gücüne biz kavuşturduk.

Hak ve özgürlükler konusunda yaptıklarımızı saymaya kalksak çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran’dan sonra da devam edeceğiz. Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü kazandıracağız. Yasaklar ve yasakçı zihniyetle savaşmayı sürdüreceğiz.

BAŞBAKAN YILDIRIM: YENİ BİR ZAFER KAZANMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ

Kürsüye çıkan Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım şunları söyledi:

Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemli bir adımın atmanın mutluluğunu duyuyorum. 24 Haziran'a günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Bizler 'vakit Türkiye vakti' diyerek Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağız. 3 Kasım heyecanını, 12 Haziran sevincini, 1 Kasım mutluluğunu, 16 Nisan sevincini 24 Haziran'da şaha kaldıracağız. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda 600 vekil adayımız yok, 81 milyonun umudu heyecanı var.

AK Parti ülkemizde ve yurtdışında yaşayan vaandaşlarımız kadar, bölgede ve dünyadaki tüm masumların umududur. Öncelikle 24 Haziran seçimlerine katılan tüm parti ve adaylara başarılar diliyorum. AK Parti adaleti, kalkınmayı, kardeşliği vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır. Bizim demokrasi anlayışımızda, vatandaşın mutluluğu, refahı çok önemlidir. 16 yıldır milletimiz, ülkenin kaderini, yönetimini AK Parti'ye teslim etti, hamd olsun

YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMEDİK

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteği ile 16 yılı dolu dolu geçirdik. Dünyada az görülen başarı hikayesini birlikte yazdık. Hem güven, hem ekonomik istikrarı sağladık. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. 3 Kasım'dan bugüne milletimize ne söz verdiysek, o sözleri yerine getirdik. AK Parti bir sevdadır, AK Parti Türkiye'nin bugünüdür, yarınıdır, aydınlık geleceğidir.

Bugün memnuniyet ve sevinçle diyorum ki, kadın adaylara en fazla yer veren parti AK Parti'dir. AK Parti'ye de bu yakışır. Biz sadece milletin yüzünü güldüren, aşına bereket katan işler yaptık. 16 yılda hayal edilenlerin gerçeğe döndüğüne şahit olduk. 16 yıl önce devraldığımız Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin arasındaki değişim ortada. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Ülkemiz sürekli gelişiyor, güvenle büyüyor. İhracat, sanayi, turizmde rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. 81 ilimizde yatırımda, istihdamda önemli mesafeler katettik."

BEYANNAMEDE 16 BAŞLIK VAR

AK Parti Seçim Beyannamesi az sonra açıklanacak. Beyannamenin ilk ayrıntıları da belli oldu. AK Parti seçim beyannamesi 360 sayfadan oluşuyor ve beyannamede 16 başlık buluyor.

İlk bölümde yeni yönetim modeli anlatılırken; güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü millet vurgusu var. Sunuş kısmındaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. 'Yaparsa yine AK Parti yapar' mesajı bulunuyor.

SALONDA BÜYÜK HEYECAN

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı izleyecek partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen partililer, erken saatlerde Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Partililer, oluşturulan güvenlik noktalarında yapılan aramanın ardından salona alındı.

Toplantı için hazırlanan salona, üzerinde "İrade, erdem, cesaret" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti flamaları asıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması için platform hazırlandı. Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu. Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün kurulu olduğu platformun önüne "Vakit Türkiye Vakti" yazılı pankart asıldı.Salonda, "Güçlü Meclis güçlü Türkiye", "Yaparsa yine AK Parti yapar", "Millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek" yazılı pankartlar dikkati çekti.Toplantıya çok sayıda gazeteci akredite oldu. Gazetecilerin rahat çalışabilmesi için salonda alan ayrıldı.

AK PARTİ'NİN İLK MİTİNGİ 26 MAYIS'TA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.