Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizdeki yükselişle ilgili 2001 yılındaki senaryonun yeniden uygulanmaya çalışıldığını söyledi. Gazetecilerle önceki akşam iftarda bir araya gelen Bahçeli, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2000 yılında bir takım olaylar yavaş yavaş gelişti. 21 Nisan’da bu ülke neden bir ekonomik krize girdi? Faizler nasıl birden yükseldi. 2001 yılında durup dururken Ece-vit gibi çok değerli bir siyasi şahsiyeti Türkiye’de ne hâle getirdiler. Bir şekliyle mevcut iktidarın Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a husumeti geliştirme noktasında bir çaba var. Bu çabanın değişik unsurları falan olabilir ama netice itibarıyla gele gele ekonomik duruma geldiler. Batarsak hep beraber batarız. Senaryo aynı, hedefler farklı. Birisinde Ecevit idi, şimdi Recep Tayyip Erdoğan. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamakla görevlidir. Türkiye’de fiyat istikrarını sağlamayacaksın ama adı bağımsız olacak.



ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR

(Cumhurbaşkanının seçimlerden sonra gerekirse B ve C planı söylemi) Tabii B ve C planlarından neyi amaçladığını tam olarak bilemiyorum. MHP’nin bugüne kadar ki çalışmaları, bunlardan elde ettiği bilgiler, siyasi iklimi kamuoyu araştırmalarının dışında halkla yüz yüze yapılan temaslarla edindiğimiz bilgiler ışığında ifade ediyorum: Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilir.



EREN ERDEM KONUSU ARAŞTIRILMALI

(Eren Erdem’in itirafları) Aynı partinin mensupları arasındaki beklenmedik bir tartışmaya şahit oluyoruz. CHP’li siyasiler ve parti yöneticileri bunu çok yönlü ele almak ve gereğini yapmak durumundalar. Dediğiniz milletvekili arkadaşımız listeler belli olduğu an Almanya’ya gitmek için hazırlanması… Yani bir karışıklık var.



O İMZALARIN NASIL TOPLANDIĞI...

(FETÖ’nün siyasi ayağı temizlendi mi?) Hayır. Siyasi ayak kolay kolay temizlenmiyor. Bizde temizlendiği kanaatindeyim. Diğer partilerde durum nedir onu bilemiyorum. ‘FETÖ’nün seçim ayağını da düşünün’ dedim. CHP tarihinin en büyük desteğini ve yardımını bu İP’e verdi. İP’e un serdi. Siz ‘Ben adayım’ deyip grubu olan bir partinin başkanı gibi talip olmak dururken ‘ille de yüz bin imza topluyorum’ diyorsunuz. Bu yüz bin imzayı nerede ve nasıl topladığını kamuoyu bir gün öğrenecek.

(Muharrem İnce değerlendirmesi) Muharrem İnce Bey toplumsal desteği sağlamak açısından değişik kavramlarla, bir takım yanlış yorumlanacak şeylerden uzak kalmalı. Çünkü talip olduğu görev devleti yönetme görevidir. Çok değerli bir siyasetçidir ama velespite heveslenmesin.

O DAVALARIN YENİDEN GÖRÜLMESİ LAZIM

TSK, emniyet ve yargı FETÖ’den temizlenmedi. Bir konu daha var. 5 bin hâkim ve savcı FETÖ üyesi olduğu için ayıklanmış. 5 bini görevden aldın da kime bu adamlar ceza vermişse onların hepsinin mahkemesinin yeniden görülmesi lazım. Benim kanaatim bu insanların hepsinin mahkemesinin yeniden görülmesidir. 5 bin insan 50 bin davaya bakmışsa 50 bin insana ceza vermişse, aileleriyle birlikte al sana 250 bin mağdur.

Af tasarısı verebiliriz

MHP lideri Bahçeli, 2001 yılında yaşanan cezaevi ayaklanmasını hatırlatarak “Bazı konularda biz de bunlardan ders çıkararak erken uyarı yapıyoruz” dedi. Bahçeli, yeni dönemde bir yasa tasarısında bulunulabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: 2001 yılındaki olaylarda operasyon düzenlenen cezaevi sayısı 20. Ölen tutuklu hükümlü sayısı 30 idi. Şimdi 265 bin tutuklu var. Biz ‘tedbir alın’ diyoruz. Bu insanlar yarın birilerinin tahriki ile bir takım olaylara sebebiyet verirlerse, birçok olay da birbirlerini tamamlayarak, zincirleme gelişirse Türkiye ne hâle gelir. Af ile ilgili olarak da bir tasarı, çok yönlü bir tasarı verebiliriz.

Demirtaş kadar suçlu değil

Bahçeli, Alâaddin Çakıcı’ya yaptığı ziyarete ilişkin de “Benim ülküdaşım. Uzun yıllardır cezaevinde bulunan bir arkadaşımız rahatsızlığı sebebiyle hastaneye alındığını duyunca ziyaretine gittim” dedi. Çakıcı’nın işlediği suçlar bakımından aldığı eleştirilere yönelik Bahçeli “Çakıcı, Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil. Cumhurbaşkanından bugüne kadar ben herhangi bir talepte bulunmadım. Biz kimseye ‘Şunu şöyle yapın’ demeyiz. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım” ifadelerini kullandı.