Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin seçim bildirgesini açıklıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'ANADOLU'YU YENİDEN ŞAHA KALDIRACAĞIZ'

Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Anadolu'nun içini dolduracağız. O Kuvay-i Milliye hareketinin göz bebeği Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak benim de Muharrem İnce'nin de namus borcudur. İki dev projeyle Anadolu'yu şaha kaldıracağız.

'180 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ'

Bir yılda 180 bin öğretmen atayacağız. Öğretmenler kadrolu olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ayrıca birer maaş ikramiye vereceğiz. Rantiyeye değil öğretmene vereceğim. Rantiyeye değil üretene vereceğim.

"KOBİ'LERE SIFIR FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ"

Ekonomide katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Beyin göçünü tersine çevireceğiz. Dünyanın saygı değer bilim insanlarının Türkiye'ye gelmesi için her türlü teşviki vereceğiz. Sanayide de katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Aksi halde bir avuç ülkenin ürettiklerini tüketen bir ülke olmaktan öteye gidemeyiz. Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor, biz yol yapıyoruz köprü yapıyoruzu konuşuyoruz. Hiç kimse bir başka gerçeği unutmasın. Bilim ve teknolojideki hızlı dönüşüm bizim de hızlı atmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Sanayimizin bu hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurması lazım. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. Bütün KOBİ sahibi iş dünyasının sahibi insanlara sesleniyorum. Vergi ve sigorta prim borcu olmayan KOBİ'lere bir yıl boyunca sıfır faizli kredi vereceğiz. Alacaksın üreteceksin. Bu proje hayata geçtiğinde ne olur. Devlet vergi ve sigorta primlerini zamanında toplar. Katma değeri yüksek ürünler üretenler için daha farklı koşullar sağlayacağız. En geç beş yıl içinde orta gelir tuzağı aşılacak, kişi başı gelir en az 15 bin dolar olacak.

MUHARREM İNCE İLE SALONA GELDİLER

Seçim Sloganını 'Millet İçin Geliyoruz' olarak belirleyen CHP, Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı JW Marriott Otel'de yapılıyor. Toplantının yapılacağı salonda milletvekili adayları ve partililer yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce eşleriyle birlikte toplantının yapılacağı salona geldi. Salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin resimleri yer alıyor.

Salonda konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’nin ‘Millet İçin Geliyoruz’ başlıklı seçim bildirgesini açıklıyor. Bildirgede Türkiye’nin 5 temel sorunu hak hukuk adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış, dış politika alanlarında acil çözümler yer alıyor. Seçim bildirgesi 230 sayfadan oluşuyor. Bildirgede iki dev proje; Anadolu Kalkınma Kuşakları ve Merkez Türkiye Programı, oluşturulacak ek istihdam ve vaatler de yer alıyor. Bildirgede CHP iktidarında 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle asgari ücretin 2 bin 200 TL ve en düşük emekli maaşının bin 500 TL vaadi yer alıyor.



Toplantıda CHP'nin 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapılacak. CHP’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkısı Ali Kocatepe'nin "Ey Gidi Dünya Hey" isimli eserinden uyarlanan 'Artık tamam' isimli şarkının tanıtımı yapıldı.



CHP, cumhurbaşkanı seçimi için ‘hepimizin cumhurbaşkanı’, milletvekili seçimi için ‘millet için geliyoruz’ sloganlarını kullanacak. Seçim kampanyası boyunca ayrıca ‘artık tamam’ sloganı da kullanılacak.