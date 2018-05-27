Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin seçim bildirgesini dün açıkladı. 230 sayfalık seçim bildirgesinde toplumun her kesimiyle ilgili vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun; FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadele konusunda herhangi bir mesaj vermemesi dikkat çekti. PKK’nın adını vermeden, Kürt sorununun ‘terörle mücadeleden taviz vermeden’ çözüleceğini söylemekle yetinen Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadeleye ise hiç girmedi. Aksine, FETÖ ile mücadele için getirilen OHAL uygulamalarının kaldırılacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, ‘mağduriyet’ ifadesi kullanarak FETÖ’den tutuklananlar ve yurt dışı çıkış yasağı koyulanlara sahip çıktı. İşte Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki vaatleri:



İHRAÇLARA DÖNÜŞ SÖZÜ

OHAL’i kaldıracak ve KHK düzenine son vereceğiz. KHK’leri Anayasal denetime açacağız. OHAL’den mağdur olan yurttaşların mağduriyetlerini gidereceğiz. Uzun ve keyfi gözaltılar, uzun tutukluluk ve savunma hakkının ihlali uygulamalarını sonlandıracağız. OHAL ilanını takiben yasa dışı ve keyfi biçimde uygulanan yurt dışı çıkış engellemelerine derhal son vereceğiz. OHAL işlemlerini doğrudan yargı denetimine açacağız. Bu süreçte yargı kararı olmaksızın işini kaybeden, ihraç edilen ve hakları ihlal edilen insanlarımızın haklarına kavuşmasını sağlayacağız. Yargı kararı olmaksızın kapatılan sivil toplum örgütleri ve basın organlarının durumlarının yargı tarafından incelenmesini ve karara bağlanmasını olanaklı kılacak yasal düzenlemeleri yapacağız. OHAL uygulamaları nedeniyle, hukuka aykırı bir şekilde mağdur edilen kişi ve kurumların idari ve yargısal başvurularda bulunmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. 21 Mart’ta kutlanan Nevruz’u resmî tatil ilan edeceğiz. Çiftçilerin borçlarının faizi sileceğiz. Her mahalleye ücretsiz kreşler yapacağız. Atama bekleyen 180 bin öğretmeni bir yıl içinde atayacağız. 1 yıl içinde bütün komşularla barışacağız.