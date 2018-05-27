Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda açıkladı. Bahçeli, beyannamede Türk ekonomisine yapılan saldırılara değindi. Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı dövizle yıkılmaz” dedi. MHP Lideri ayrıca muhalefete mesaj vererek “Döviz kurunun yükselmesini kullanmak isteyenlerin alayı vatan hainidir” yorumunu yaptı ve ekledi: Türk milleti 24 Haziran’da oyunları boşa çıkaracaktır.

Bahçeli’nin vaatleri özetle şöyle:

¥ Toplu göçlerin kaynağında çözülmesi

¥ Teröristler, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları hariç olmak üzere, mahkûmlara af çıkarılması

¥ Kredi kartı borcu ve kredi borcuna düşmüş vatandaşlarımızın kurtarılması

¥ AVM ve market zincirleri yasalarının yeniden düzenlenmesi

¥ Esnaf ve sanatkârların geçmiş hizmetlerine karşılık borçlanma hakkı, esnafımıza vergisiz yakıt

¥ Çiftçilerin kullandığı mazotun üstündeki verginin kaldırılması

¥ Üniversite sınavlarının kaldırılması

¥ Emeklilik maaşlarındaki farkların giderilmesi

¥ Asgari ücretlerden vergi alınmaması

¥ Atanamayan öğretmenlerin kademeli atanması

¥ 3600 ek gösterge probleminin çözülmesi

¥ Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması

¥ Haftalık 40 saatin üzerinde mesai verilmesi

¥ Şehit anne ve babalarının aldıklarının artırılması, şehit çocuklarına iş imkânı sağlanması.

24 Haziran tünelden önceki son çıkış

“Önümüzde yeni ve tarihî bir imtihan vardır” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli şunları söyledi: İstiklalimize pranga vurmaya çalışan güruh kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik, en mühim karar anlarından birine tekabül edecektir. MHP’yi güçsüzleştirmek isteyenlere şamarı indirmeye yeminli misiniz? 24 Haziran Türkiye’nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. Ekonomik tetikçileri devreye sokuyorlar, her tarafımız çevrelenmiştir. Kerkük hüzünlü, Kudüs işgal altındadır. Son 10 yıldır süregelen devamlı derinleşen hain bir operasyon süreciyle Türkiye’nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Terör örgütleri bu maksatla öne çıkarılmaktadır.



KUCAKLAMAYA HAZIRIM

İYİ Parti de dâhil alayı PKK’lı Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorlar. Buradan diyorum, pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan her ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım. Biz cezaevindeki ülküdaşlarımız ile af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar, adeta çıldırıyorlar. Kim heybesinde ne varsa onu yermiş? Biz bayrak, ülkü, vatan diyoruz. Onlar Kandil’in peşinden koşuyor, onların borusunu ödüyorlar. Ama yanlarına kalmayacak, yarınlara bırakılmayacaktır.

Parsak gelmedi

¥ MHP’nin milletvekili aday listesinde yer almayan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak toplantıya gelmedi.

¥ Salonda MHP’nin seçim çalışmalarında kullanacağı şarkılar vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

¥ Vatandaşlar 3 ayrı güvenlik kontrolünden geçti.

¥ Salona Türk Bayrağı ile MHP bayrağı, Bahçeli ve partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in posterleri asıldı.