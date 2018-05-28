Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin, devlet ve milletin bekasına yönelik tehditlerin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişle bertaraf edileceği tarihî bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Bahçeli, Kızılcahamam’da düzenlenen “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” etkinliğine katıldı. Ülkücü Şehitler Anıtı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bahçeli, 27 Mayıs 2011’den bu yana anıtta buluşarak, tüm şehitlerin muhterem hatıralarını hep birlikte yâd ettiklerini ifade etti.

Bir döneme onurlu mücadeleleriyle imza atan kahraman şehitleri, rahmet ve dualarla andıklarını anlatan Bahçeli, “Onlar bizim gururumuz, iftihar ve ilham kaynağımızdır. Hatıralarını yere düşürmemek, emanetlerini hakkıyla benimseyerek layık olduğu seviyelere yükseltmek, vefa borcumuz, vicdan ödevimizdir” diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, geçmişini unutan, geçmişine yüz çeviren, geçmişle yollarını ayıran insan ya da toplumların geleceğinin belirsiz, iddialarının bulanık olacağını bildirdi.

Dünün, bugünün temeli ve çimentosu, bugünün ise geleceğin yeşerdiği vaha olduğunu aktaran Bahçeli, “Biz umutla ileriye, özlemle geriye bakıyoruz. Çok şükür, kendi yönünü tayin edemeyip rüzgârla birlikte sürüklenen rotasız bir geminin durumuna hiç düşmedik. Zamanın ve şartların değişkenliğine kapılarak heyecan ve hedeflerimizden ayrılmadık, ilke ve ülkülerimizden taviz vermedik” ifadesini kullandı.

Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: “15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimiyle istediğini elde edemeyenlerin, ülkemizi ekonomik, siyasi ve sosyal ablukaya alma çabaları kırılacak ve art niyetler Allah’ın izniyle sonuçsuz bırakılacaktır. Aziz milletimizin vicdanında doğan Cumhur İttifakı 2023’ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket devletimizin ve milletimizin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen tarihi vazifeyi yerine getirmekten imtina etmemiştir.”

Boş tartışmalarla heba edecek vakitlerinin bulunmadığına dikkati çeken Bahçeli, “Siyasi ikballerle oyalanacak tıynetimiz yoktur. Engellere takılıp tökezleyecek basiretsizlik bize uzaktır. Bu bakımdan ‘önce ülkem ve milletim’ diyerek şahlanacak, vatanımız üzerinde kirli tezgâh ve hedefleri tarihin çöplüğüne gömeceğiz” dedi.

Erdoğan ve Bahçeli broşürde buluştu

MHP tarafından, seçim çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin anlatıldığı ve partinin vaatlerinin yer aldığı broşür bastırıldı. Seçim broşüründe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yan yana fotoğrafları bulunuyor. Broşürde, “15 Temmuz İhaneti ve Millî Diriliş Ruhu” ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçiş çerçevesinde Anayasa değişikliği ve 16 Nisan halk oylaması anlatılıyor.