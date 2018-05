Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa’daki ramazan etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin düşürüldüğü her zorluktan güzel başlangıçlar yaparak çıkmasını bilen bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin artık dışarıdan kolayca operasyon çekilecek bir ülke olmadığını ifade eden Soylu “Şimdi yepyeni bir sistemle hedefini koyan, milletine verdiği sözü yerine getirmeye çalışan güçlü bir Türkiye. Bizim zaafiyete tahammülümüz yok. Zaafiyet bu ülkeye yakışmaz” dedi.

Türkiye’nin engellenmeye çalışılmasına rağmen yoluna devam ettiğini bildiren Soylu, şöyle devam etti:

“24 Haziran sadece bir seçim değildir. Bu ülkede başbakan astılar. Bu ülkede insanları başörtülü başörtüsüz diye ayırdılar. Çocukları okutmadılar, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. Şimdi o tarihi kapatmanın, Türkiye’yi yepyeni aydınlık günlere açmanın günüdür 24 Haziran. 24 Haziran Türkiye vaktidir. Vakit şehir hastanelerini her yere yayma vaktidir. Vakit bölünmüş yollardır. Vakit havalimanlarıyla her yere ulaşma vaktidir. Vakit barışı, istikrarı, hürriyeti getirme vaktidir. Vakit elin oğlundan insansız hava aracı isterken ve bize verilemezken şu anda savunma sanayimizin millî ve yerli oranını yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarma vaktidir. Vakit kendi arabamızı, kendi uçağımızı yapma vaktidir. Vakit güçlü ve özgür Türkiye vaktidir.”

MİLLET ÖZ GÜVENİNE KAVUŞTU

Türkiye’nin AK Parti ile birlikte öz güvenine kavuştuğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı, ABD ne derse bir önemi yok. Türkiye ne derse siz ne derseniz önemli olan odur. Hiçbir şey yapılmamış olsun bir tek şey yapıldı. Bu millet öz güvenine kavuştu. İşlerimizi tamamlamak için onayı aziz milletimizden istiyoruz. Millet ne yaparsa başımızın üzerinde yeri var. İnanıyorum ki ülkemizin coğrafyamızın yarınları aydınlık olacaktır. Merak etmeyin bugün dünden daha güzel. Bilin ki yarın bugünden çok daha güzel olacak.”

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğüne dikkati çeken Bakan Soylu, “Sadece ocak ayından bu yana 5 bin uyuşturucu satıcısını tutukladık. Ama yetmez. İnanın bütün arkadaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Terörle nasıl mücadele ediyorsak, organize suç çeteleriyle nasıl mücadele ediyorsak uyuşturucuyla da aynı şekilde mücadele ediyoruz” dedi.