Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgintekin ANKARA



Cumhuriyet Halk Partisinin seçim beyannamesinde yer alan birçok vadinin AK Parti tarafından yıllardır uygulandığı ortaya çıktı. “Bunlar nerede yaşıyor” dedirten sözler şöyle:

∂ CHP, Gençlik Garantisi Programı kapsamında gençlere staj teşvik parası verileceğini duyurdu. OYSA hükümet İŞKUR İşbaşı Eğitim programı çerçevesinde 2015 yılından bu yana gençleri destekliyor. Gençlere günlük 61 lira, geleceğin mesleklerini tercih edene de 75 lira harçlık veriliyor.

∂ Muharrem İnce, çiftçiye mazotun 3 lira olacağını söyledi. OYSA, hükûmet bir süredir çiftçiye mazot desteğinde bulunuyor. Bunun için başvurucuların çiftçi kayıt sistemine dâhil olması gerekiyor. 2017 yılının birinci ayından 12’inci ayına kadar mazotun ortalaması 4,70 kuruş hesaplanarak yarısı ödendi. Yani mazotun listesi 2,35 kuruşa veriliyor.

∂ Ana muhalefet partisi, mevsimlik tarım işçilerin ulaşım, barınma ve güvenlik şartlarını iyileştirme sözü verdi. OYSA Tarım, Çalışma ve Kalkınma Bakanlıkları tarafından önümüzdeki günlerde Ankara Polatlı’da Mevsimlik Tarım İşçi Merkezinin açılışı yapılacak.

∂ İnce 18 yaş altı sağlık sigortasının ücretsiz olacağını söyledi. OYSA aynı düzenleme 2008’den beri yürürlükte.

∂ Kemal Kılıçdaroğlu, “Okullar tam gün olacak” dedi. OYSA ocak ayında Millî Eğitim Bakanı İsmet, 2019’un sonuna kadar ikili eğitime son verileceğini duyurdu.

∂ CHP, KOBİ’lere bir yıl faizsiz kredi sağlanacağı vaadinde bulundu. OYSA hükûmet KOBİ Tekno yatırım Destek Programı kapsamında 5 milyon liraya kadar KOBİ’lere destek veriyor. KOBİ-Gel Destek Programı ile 2 bin 49 KOBİ’ye 524 milyon lira tutarında destek sağlandı.

∂ Eskimiş, demir yollarının yenilenmesi CHP’nin vaatleri arasında yer aldı. OYSA, Türkiye’deki demir yolu ağının yüzde 90’ı yenilendi.

∂ CHP seçim beyannamesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da istihdama ağırlık verileceği, 5 yıl içinde 135 yeni fabrika kurulacağı ifade edildi. OYSA, hükûmet 2016 yılında 62 milyar liralık Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri projesiyle bunun kat kat büyüklüğünde paket açıkladı. Hâlen bu çerçevede bölge insanına KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, Sigorta primi desteği, enerji desteği gibi destekler veriliyor.

∂ Ana muhalefet gazi ve şehit çocuklarına burs sözü verdi. OYSA, şehit çocuklarına devlet burs imkânı sağlıyor ve özel okullar, şehit çocuklarını kontenjan dahilinde ücretsiz okutuyor.

∂ CHP engellilere iş vereceğini açıkladı. OYSA, 16 yılda 372 bin engelli işe yerleştirildi. 55 bin engelli kamuda istihdam edildi. Sadece bu yıl 5 bin engellinin ataması yapılacak.

∂ Ana muhalefet partisi genç girişimcilere 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulacağını duyurdu. OYSA hükûmet KOSGEB üzerinden gençlere 50 bin lirası geri ödemesiz 150 bin liraya kadar faizsiz para veriyor.