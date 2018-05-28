Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de bu meydanda inanın ilk günkü gibi heyecanlıyız” dedi.

Isparta ve Balıkesir mitinglerinde halka seslenen Erdoğan, “Çıkmış birileri, kurmuş şuymuş buymuş. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin dev projeleri durdurmayı vadettiğini hatırlatan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bunlar ‘Afrin’de ne işiniz var’ diyordu değil mi? Şimdi size son rakamı vereceğim, Afrin’de en son olarak geldiğimiz nokta şu anda 4 bin 480’ini etkisiz hâle getirdik. Kuzey Irak’ta 419 teröristi etkisiz hâle getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hâle getirdik.



EKONOMİ BİZİM İŞİMİZ

Çıkmış birisi de diyor ki “Biz Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız” Öbürü diyor ki “Yatırımları durduracağız” Ya diyor “senin bütçen boş” diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek bu yatırımları biz yaptık biz.

Diyor ki, “Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptı, ‘ben de dördüncüyü yaptırım.’ Ya senin ne haddine? Bir taraftan şunu yaptırmam, bunu yaptırmam diyeceksin. Öbür taraftan ‘Ben de dördüncüyü yaptırırım’ diyor. Millî bütçede para yok diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk.

Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları olmadığı için, yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var?



“BU ÜLKE TESLİM EDİLİR Mİ”

Kafayı Türkiye’nin prestij projelerine takan muhalefete bu ülke teslim edilir mi? Sağlık hizmetinin, doğum öncesinden ölüme kadar zaten ücretsiz olduğundan dahi habersiz birine sağlık teslim edilir mi? Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez.

Yıkım ittifakının bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.



27 MAYIS VE CHP

Menderes'i asanlar ilmeği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı. Türkiye'de darbeler asla rastgele yapılmaz. Hepsinin bir sebebi vardır, hatta hepsinin sebebi aynıdır. Türkiye ne zaman demokraside ve ekonomide atağa kalksa hemen önce zemini hazırlanıyor, ardından bir darbeyle, muhtırayla önü kesiliyor.



TOKMAK BAŞKASINDA

Kaybedeceğini bildiği için milletin karşısına aday olarak çıkmaya yüreği yetmeyen ana muhalefetin başındaki zat, partisinin koltuğunu da bırakmadığı için işte bu garabetleri yaşıyoruz. Davulu birinin boynuna asıp tokmağı diğerinin eline vererek ülke yönetmeye talip olunur mu? Ülkenin ana muhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor.



MİT’E GİT SÖYLE, AÇIKLA

(Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddiaları): Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen Millî İstihbarat Teşkilatımıza (MİT) başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim, Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi... Söyle, açıkla. Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki Amerika'nın yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek.