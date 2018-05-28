Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Stadyumu'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalar yaptı.

Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. 2023'e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur.Bizim milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik.Birileri laf yapar biz icraat yaparız. Akhisarspor'u tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandıran Akhisar statımız hayırlı olsun. Akhisar uluslararası futbol maçlarında da katılacak.Statımızı yenilemeye karar verdik. AK Parti yatırım demektir, icraat demektir..

VAH ZAVALLI VAH

AK Parti yatırım demektir, hizmet demektir. Ana muhaletin Cumhurbaşkanı adayı yatırım matırım anlamam diyor, doğru anlamaz. Yerli otomobil için ne diyor sayın Erdoğan geriden geliyor diyor, şu hale bak ya, 20 yıl geriden geldiğimizi söylüyor vah zavallı vah, otomobil ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ah İnce ah sen nereden geliyorsun. Kanal İstanbul'u tanımam diyor, senin mensubu olduğun partinin böyle bir şeyi yok ki, bu CHP'nin dikili ağacı var mı? Bay Kemal de bir garip.

İNCE'YE SERT TEPKİ: İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN

İnce Cumhurbaşkanı adayı olunca Bay Kemal Muharrem gel gel diyor, genel başkan kendisi aday olmuyor, aday gösterdiği şahsı çağrışına bak, işi küçümsüyor. AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiğimi söylüyor, İnce sana nasihatte bulunayım, sen siyasette daha çok çıraksın, siyaset dürüstlük ister. İnce, Pensilvanya'ya giderek AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerek, böyle bir şey söz konusu değil, ispat etmezsen namertsin. Biz istişarelerimizle birlikte sadece haktan ve halktan aldığımız izinle yola çıktık. Yanımda olanlar varmış cevabı verdim, hadi açıkla, ben kiminle gittim Pensilvanya'ya? Açıklamazsın namertsin. İnce yalan konusunda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

BAY KEMAL SEN HAYAL BİLE EDEMEZSİN, BİZ YAPARIZ

Yılsonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak.

AÇ BIRAKTINIZ DİYOR, BE İNSAFSIZ...

İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Manisalı çiftçilere 2,5 kat trilyon tarım desteği verdik, Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 kat trilyon verdik. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni alıyor. İmam Hatip lisemizin 200 kişilik pansiyonu hizmete giriyor. Biz yaparız onlar bakar. Bay Kemal tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık-ustalık döneminde buna tarım endüstrisini öğretmişiz.

ELLERİNDEN GELSE BİZİ DE MENDERES GİBİ DARAĞACINA ÇIKARACAKLAR

360'ı aşkın vekile sahip olan iktidar partisini kapatmaya kalktınız, başaramadınız, başaramayacaksınız. Ben Marmaris'tan İstanbul'a geliyorum. Bay Kemal saat 23 17'de Ataürk Havalimanı'nda ve tanklar var orada onbinlerce insan Atatürk Havalimanı'nda. Ama Bay Kemal Bakırköy Belediyesi'nde. Siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. 16 saatte darbe girişimini bitirdik, mesele bu. Bugün Türkiye'yi yeni yönetim sistemine kavuşturmanın gayreti içerisinde olduğumuz bugünlerde aynı ekibi çok daha geniş ittifakla karşımızda görüyoruz. Ellerinden gelse bizi de Menderes gibi dar ağacına çıkaracaklar.

Bize imanımız yeter. Bize inancımız yeter. Bize milletimizin sevgisi ve desteği yeter. 24 Haziran'da tercihimizi güçlü meclisten yana kullanıyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

AFRİN'DE 4481 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'nin son yıllarda içerinde ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz. Adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Afrin'de 4481 terörist etkisiz hale getirdik.