Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Destici, seçimin iki ayaklı olduğuna dikkati çekerek, “Ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim adaylarımız AK Parti’nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız” diye konuştu.