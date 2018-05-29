Destici, seçimin iki ayaklı olduğuna dikkati çekerek, “Ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bizim adaylarımız AK Parti’nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız” diye konuştu.
Destici: Mührü, AK Parti logosuna vuracağız
29.05.2018 - 07:31 | Son Güncelleme: 29.05.2018 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, oy kullanırken dikkatli olmaları konusunda seçmenlerini uyardı.
Etiketler : Mustafa Destici,
562306 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/562306.aspx
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