Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:



İZİN İDDİASI YALAN

Parti kurmak için Pensilvanya'dan izin almaya gidecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Parti için beni yol arkadaşlarım var. Neden izin alacağız ki. İddiasını ispatlamazsa namerttir. İade dosyası eksik diye kim söyledi, açıkla.



5 bakanın aday olmaması:



'Bu biraz da arkadaşlarımızn kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye danışıklı bir dövüş söz konusu değil.

Başkan yardımcısı sayısı: Hedef 1 ya da 2 başkan yardımcısı. Parlamentonun durumuna göre Meclis’e giren eski bakanlar yine bakan olabilir. Yüksek Askeri Şura’nın yapısı üzerinde de çalışmamız var. Akar ve Fidan için bir düşüncemiz yok. Bakanlık sayısı 20’nin altında olacak. 13 olur 17 olur. Altında bakan yardımcıları ve ofisler olacak. Direkt Cumhurbaşkanıyla ilişkili olacak, o da onları çok daha aktif hale getirecek.

Benim yol arkadaşlarım 2001’de söylediklerimi çok iyi anladı ve her seçimde oylarımızı artırdık. 16 yılda buraya geldik ama ayaklarımızda da prangalar vardı. Bürokratik oligarşi sebebiyle bazı şeyler gecikmeli oldu.

Dünyanın en kıdemli siyasetçilerden biraz Putin biri benim. Hepsi de bu bürokratik oligarşiden yakınmışlardır. Biz de yaşadık. Yargıdaki sıkıntılar yürütmeyi bloke etti. FETÖ’cülerin yaptığı ortada. FETÖ’cü yargı mensupları suçlarını iyi bildikleri için gittiler.

BÜYÜK USTALIK DÖNEMİ

CHP’nin vaatleri: Başta eğitim olmak üzeri bizim yaptıklarımızdan haberleri yok. Muharrem İnce “Eğitim bedava olacak” diyor, zaten bedava. Türkiye’nin dört bir yanında üniversite açtık. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Aziz Sancarların artması için uğraşıyoruz. Bizim ciddi manada akademisyenlere ihtiyacımız var. Onların arasında da siyasetçi çıkacaktır. Sağlıkta bir-iki ilaç hariç tüm ilaçları devlet karşılıyor. Muharrem İnce, dev yatırımların “bütçede karşılığı yok” diye durdurulmasını istiyor. Kaynakların çeşitlendirilmesinde dünyada en başarılı ülke Türkiye’dir. Bunlar bunu bilmiyor. Bundan sonra “Büyük ustalık dönemi”ne geçiyoruz.

FİNAL BAHÇELİ İLE

En azından müşterek bir iki final mitingi yapsak iyi olur diye düşünürüm. Ankara ve İstanbul gibi, arkadaşlarımız görüşüyor.

İmralı Demokrasi ve Özgürlükler Adası: Menderes’in idama götürülürken resmini unutmam mümkün değil. CHP’nin hayal ettiği idam, darbe adası… Bizim ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Ağaçları katletmek CHP’nin işidir.

Almanya’nın HDP mitingini izin vermesi: Teröristlere zemin hazırlamakla olmaz. PKK üç ay önce sizden izin mi alıyor. Türkiye’yi köşeye sıkıştıramayacaksınız.

ABD ile ilişkiler: Kuzey Suriye’deki yaklaşımlarını hiç iyi bulmadım. İHA’ları SİHA’ları bize vermedi. Ancak yeri üretimle bunları aştık. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 65’lere çıkardık.