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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye tazminat davası
29.05.2018 - 14:59 | Son Güncelleme: 29.05.2018 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : muharrem ince,recep tayyip erdoğan,cumhurbaşkanı,tazminat davası,
562381 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/562381.aspx
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