Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Fetih, yalnızca kılıçla olmaz. Yani kalem yoksa sonuç yoktur” diyen Bahçeli şöyle devam etti: Bizans fitneydi, günahtı, vebaldi, rezaletti, melanetti, o devirde tarihin çıbanbaşıydı. Türk geldi, batıl kaybetti.Bizans çöktü sanıyorduk, meğer yaşıyormuş, çürük bedenlere nüfuz etmiş, soysuz fikirlere sinmiş, satılık ve karışık zihniyetlere sızmış hâlde husumeti kamçılıyor, huşuneti kışkırtıyor. Köhne Bizans durmuyor, ama 24 Haziran’da dağılacak, inşallah bir daha da toparlanamayacaktır.Cumhur İttifakı, Bizans komplosuna karşı millet aklını harekete geçiren, millet aklıyla hıyanet ve hücuma sur çeken 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır. Belini doğrultan, iç ve dış destekçileri olan Bizans kalıntıları bir kez daha ezilecekler ve âdeme mahkûm edilecektir. Bugün karşımıza çıkan küresel tuzakların ve tarihi düşmanlıkların dayanağı 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethi ile başlayan süreçle yakından bağlantılıdır.



TEMALI MİTİNGLER YAPACAK

Bu arada Devlet Bahçeli'nin miting programı belli oldu. MHP lideri, 19 Haziran'da Samsun'da "Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türkün Bayrağına", 21 Haziran'da "Büyük Çukurova" ve 23 Haziran'da Ankara'da "Büyük Türkiye" temalı bölge mitingleri düzenleyecek.