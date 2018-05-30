Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın bahsettiği ofis sistemi, ABD’deki başkanlık sistemi yapısı içinde yer alan ‘yürütme ofisleri’ gibi görev yapacak. Ancak Türkiye’deki uygulama daha farklı olacak. Parti kurmaylarının ‘Türk tipi kabine’ olarak tarif ettiği kabine ile koordineli çalışacak bu sistemde, ofisler ihtiyaç oldukça devreye girecek. Ofisler, direkt Cumhurbaşkanına bağlı olacak ve daha çok hükûmet icraatları ile ilgili hazırlık çalışmalarında rol alacaklar. Belli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin görev yapacağı ofisler, bir anlamda hükûmetin ‘mutfağı’ gibi çalışacak. Bakanlıkların teşkilatlanması içinde yer almayan birimler de ihtiyaç olması hâlinde bu ofis sistemine dâhil edilecek.

Hukuk, çevre, ekonomi-bütçe, güvenlik, dış politika ve sosyal konular başta olmak üzere kurulacak ofisler, cumhurbaşkanına, görevinde yardımcı olan birim ve bürokratlardan oluşacak. Ofislerde hâlen cumhurbaşkanlığı bünyesindeki bazı danışmanlara da görev verileceği belirtiliyor. Yeni hükûmet sisteminde, bakanlık icraatlarının takibi de bu ofisler aracılığı ile yapılacak. Cumhurbaşkanı’nın isteyeceği her türlü bilgi, analiz ve raporlar da bu ofisler aracılığıyla hazırlanacak. AK Parti kurmayları, yeni sistemle cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı politika ve strateji geliştirmeye, izleme ve değerlendirmeye yoğunlaşacağı için, özellikle ekonomi, sosyal politika, dış politika, denetim, güvenlik, istihbarat ve savunma alanında yardımcı birimler oluşturulacağını dile getirdi. Bu ofislerden çıkan kararlar ve yaklaşımlar, hükûmetin politikalarında da bizzat belirleyici rol oynayacak.

İlk defa TÜRKİYE duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni sistemle ilgili önceki gün açıkladığı ‘Ofis yapılanmasını’ ilk defa Türkiye gazetesi duyurmuştu. 31 Ekim 2017 tarihli Türkiye gazetesinde, yeni yapı ‘Beyaz Saray Modeli Masada’ başlığı ile yer almıştı.

Obez devlete neşter vuruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’de halen ‘obez bir devlet yönetimi’ olduğuna dair açıklaması ile birlikte tüm bürokrasiyi, bakanlıkları ve kamu personeli sistemini kapsayan, yeniden yapılanma çalışması başlatıldı.

ABD’de sistem nasıl işliyor?

ABD’de yürütme organının yapısı, ABD başkanının etrafında oluşturulmuş olan üç temel bileşenden meydana geliyor. Bunlar, Başkanın Yürütme Ofisi, bakanlıklar ve bakanlık statüsünde olmayan kamu kuruluşlarından oluşuyor. Başkan’ın Yürütme Ofisi altında yer alan başkan yardımcısı, başkandan sonra en yetkili kişi konumundaki aktör olarak görev yapıyor. Başkanın ‘Yürütme Ofisi’ altında, ABD başkanına görevinde yardımcı olan birimler yer alıyor. Bunlardan bazıları, Beyaz Saray Ofisi, Millî Güvenlik Konseyi, Bütçe ve Denetleme Ofisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Çevre Koruma Konseyi, Ticaret Temsilcileri Ofisi, Ulusal Uyuşturucu Kontrol Ofisi ve Bilim ve Teknoloji Ofisi olarak sıralanıyor.