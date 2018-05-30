Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen programda partisinin İstanbul milletvekili adaylarını tanıttı. Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 16 yıllık iktidar döneminde AK Parti'nin zihniyet dönüşümünü tamamladığını ifade etti ve "Şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanıdır. Onlar benim çıraklık dönemimin eserleriydi. Sonra kalfalık ve ardından ustalık. Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum" dedi.

Seçimde İstanbul'un çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı "24 Haziran'da Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu, önce İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Bu seçimde İstanbul meclisteki 600 milletvekilinin 98’ine tek başına karar verecektir. Hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde bizi zafere taşıyacak olan adaylarımızın ve teşkilatlarımızın ortaya koyacakları gayrettir" diyerek partililere hedef çizdi.



İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN

Erdoğan, AK Parti kurulurken Pensilvanya'dan icazet alındığını iddia eden CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye de cevap verdi. Cumhurbaşkanı, "Bizim bu yolda arkadaşlarımızla biz istişarelerimizi yaptık ve cezaevinden çıktıktan sonra biz kime gittik biliyor musun? Pensilvanya'ya değil, halkımıza gittik ve 81 vilayette dev bir kamuoyu araştırması yaptırdık. 42 bin donörle görüşme yaptık. O bilimsel görüşmenin sonucunda amblemimize varıncaya kadar, adına varıncaya kadar, partimizin kurulmasının gereğini, milletimizden aldığımız icazetle kararını verdik. Ey İnce, biz bir yerlerden gelen talimatla değil, milletimizden aldığımız talimatla bu adımı attık" diye seslendi. İnce'yi iddiasını ispatlamaya çağıran Erdoğan, "İspatlayamazsan namertsin" dedi.



SÖZ VERİYORUZ

Cumhurbaşkanı, konuşmasında İstanbul'un fethine de temas etti. Türkiye'yi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacaklarını belirten Erdoğan, " İstanbul'un boynunu bükük koymayacağız. Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize söz veriyoruz; Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Fethe özel film

İstanbul'un fethinin 565'inci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir film hazırlandı. Uluslararası post prodüksiyon ekiplerinin katılımıyla yapımı 1,5 ayda tamamlanan film, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi fethin videosunu yaptı

Puslu bir günde kadırgalarını karadan Haliç’e indirme emri veren Fatih Sultan Mehmed Han ve fedailerinin atlarını denize, oradan günümüze sürmesiyle açılan filmde, Türk tarihinin önemli liderleri yüzyıllar süren bu şanlı yolculuğa selam verdi. Filmin çekimleri İstanbul ve çevresinde 12 günde tamamlandı. Özel atlar ve eğitmenler eşliğinde savaş ve fetih koreografileri gerçekleştirdi. Filmin müzikleri, mehter marşıyla süslendi.