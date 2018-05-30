Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Yeni yönetim sistemimiz tüm unsurlarıyla 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek.

*Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek.

*Bakanlıkların sayısından benzer kurumların birleşmesi gibi pek çok konuda dersimize çalışıyoruz.

*Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz.

*Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir.

*Yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışması daha kolay olacak.

*Yeni yönetim sistemi ile ile düzeydeki güçler ayrılığına yaklaşacağımıza inanıyorum.

*Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vaat ediyoruz.

*Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

*Hedefimiz ülkemizi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmektir. Ekonomide dünya sıralamasında ilk 10'a girmek istiyoruz.

*Devlet yönetmek bir ekip işidir, hepimize büyük görevler düşüyor.