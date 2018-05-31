Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Zeytinburnu seçim irtibat bürosunda, seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerine kadar herkesin ev ev çalışması gerektiğini ve bunun tarihi bir karar olacağını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

“Bakın adamlar neyin derdine düşmüşler? Muharrem İnce, güya milliyetçi biri olarak kendini ifade eden Meral Akşener, öbür taraftan en acısı da Erbakan hocamızın partisinin başındakiler. Ne diyorlar biliyor musunuz? Çıksın hapisten propaganda yapsın Selahattin Demirtaş. Peki biz Yasin Börü’ye ne cevap vereceğiz? Biz 6-7 Ekim olaylarında şehit olan 53 insanımıza ne cevap vereceğiz? Peki biz o partinin genel başkanı için her bir belediyeyi terör örgütünün çiftliği hâline getirdikten sonra, çukur olaylarında şehit olan evlatlarımıza ne diyeceğiz? O zaman biz terörle mücadele etmeseydik. Çıksınlar bizim terörle mücadelemiz yanlış oldu desinler. Bunun tercümesi budur, başka bir şey değildir. Güneydoğu’da huzur var, niye hopluyorsunuz? O huzuru Türkiye hak etmiyor mu?”