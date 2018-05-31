Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MGK sonrası Beştepe’de düzenlenen devlet protokolüne verdiği iftar programında konuştu. Cumhuriyetin ve demokrasinin özünde güçler ayrılığı olduğunun altını çizen Erdoğan özetle şunları söyledi: Meclis kanunları çıkartacak ve denetim görevlerini yapacak, hükümet bu kanunlara göre ülkeyi yönetecek, yargı da bu kanunlara göre adaletin tesisini sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclisi kanun çıkartma konusunda tek merci haline getiriyoruz. Gelin bu imkânı hep birlikte değerlendirelim. Bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz.



SABOTAJLARLA DURDURAMAYACAKLAR

Ülkemizi yasaması ile yürütmesi ile yargısı ile her alanda daha da ileriye götüreceğiz. Pek çok konuda dersimize çalışıyoruz. Bugün Türkiye geleceğine dün olduğundan daha güvenle bakıyor. Terör meselesini ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ekonomide önem ve öncelik verdiğimiz alanlardan birisidir. Türkiye’yi geçtiğimiz 16 yılda 3,5 kat büyüterek kalkınma konusundaki kararlılığımızı göstermiştik. G-20’de 17. Ülke olmak rastgele bir olay değildi. Şimdi hedef 10’a girmek. Hedefimiz önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyütmektir. Bunun için hem maliye hem de para politikalarında hedeflerimize uygun bir disiplin, istikrar ve dirayetle hareket ederek ulaşacağız. Ülkemizin önünün kesilmek istendiği her dönemde harekete geçirilen o kur silahını aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terör örgütlerinin içeride ve dışarıda nice güçlerin engelleyemediği Türkiye’nin yükselişini ekonomi politikalarımızı hedef alan sabotajlarla da kesinlikle durduramayacaklar.



DEVLET YÖNETMEK EKİP İŞİ

Devlet yönetmek bir ekip işi... Bu ekibin önemli unsurları olan sizlere önemli görevler düşüyor. Hepimizin bulunduğumuz görevlerin hakkını vererek çalıştığımızda bizim için kurulan tüm tuzakları tersine çevirmeyi sürdürebiliriz. İnşallah seçimlerin hemen ardından tüm bu meselelerin üzerine sizlerle birlikte çok daha kararlı bir şekilde gidecek ve sorunları da çözeceğiz.

Dolar tuzağının içinde müslüman ülkeler var

ABD ile imzalanan F-35 savaş uçaklarının teslimat konusuna değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne kadar Türkiye taahhütlerini yerine getirdi. Ödemelerini zamanında yaptı. Bu sadece F-35 uçak alımı değil. Bazı yedek parçaların üretimi dahil, kapsamlı bir anlaşma ve hukuki sağlam bir anlaşma. Bir tarafın kafasına esip de ‘Ben bunu vermiyorum’ diyeceği bir anlaşma değil” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Washington’da bazı senatörlerin Türkiye’ye F-35 savaş uçakları satışının engellenmesi amacıyla yasa tasarısı sunmasına ilişkin “Kongre, bu tür konuları Türkiye’nin üzerinde bir baskı unsuru olarak tutmaya çalışıyor. Ama Kongre nihai yetkiyi Başkan’a veriyor” diye konuştu.

Çavuşoğlu, F-35 ile ilgili teslimat olmaz veya bir taraf çekilirse sözleşmeye göre hukuki açıdan gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, söz konusu savaş uçaklarının teslimatı gecikir ya da gerçekleşmezse Türkiye’nin başka pazarlara yönelebileceğini ifade ederek “En kötü senaryoya göre bizim ihtiyacımız varsa biz mutlaka başka müttefiklerimizden ya da başka ülkelerden almak için girişimde bulunuruz” diye konuştu.



AMAÇLARI SIKIŞTIRMAK

Ülkedeki finansal dalgalanmalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, kur politikasıyla Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmak istediğini dile getirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, “Elbette bunun içinde bazı ülkeler de var. Hatta işin içinde Müslüman ülkeler de var bir iki tane. Batı ülkeler var, bunların içinde mutlaka müttefikimiz olan ülkeler de var. Finans kuruluşları var, bir de faiz lobisi var tabi. Burada ülke ismi vermem ben” diye konuştu. Çavuşoğlu, alınacak tedbirlerle bu saldırıları ve şokları dengelemeye çalıştıklarını belirtti.