Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Yunanistan'da Gümülcine'de temaslarda bulunuyor.

İnce ile birlikte Yunanistan'a gitmek isteyen CHP heyetine ise izin verilmedi.

NTV'den Burak Özcan'ın aktardığına göre, İnce'nin geçişine izin veren Yunan makamları heyette yer alan milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin pasaportlarını topladı. Yetkililer delegasyon olarak gelinmesi nedeniyle bildirimde bulunulması gerektiğini belirtti.

2 saatlik bekleyişin ardından Yunan polisleri "Geri dönebilirsiniz ya da burada çok uzun süre beklersiniz" açıklaması yaptı. CHP'liler ziyaretin siyasi bir amaç taşımadığını belirtmesine rağmen geçişe izin verilmedi.