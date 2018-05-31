Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş CNN TÜRK canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Menbiç sorunu, F-35 krizi ve AYM'nin CHP'nin iptal kararına reddini canlı yayında değerlendiren Kurtulmuş, 'Şunun altını çizerek söylüyorum Türkiye'de demokratik mekanizmaların ne kadar iyi olduğunu gösteren bir durumdur. CHP rahatsız olduğunu durumu AYM'ye götürdü ve red cevabını aldı. Beklediğim bir karardı' dedi.

İşte Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un değerlendirmelerinden satır başları:

Terör örgütlerinin bölgeden temizlenmeli. Suriye'de yerel halk kimse yönetim onda olmalı. Membiç'te bunun yapılması konusunda umutlu bir noktadayız.

Böylece Türkiye açısından çok önemli bir tehdit ortadan kalkmış olur. Terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz.

Bizim ABD ile uzun süredir aramızdaki sorunun esas nedeni budur. Siz bir taraftan DEAŞ ile mücadeleden bahsedeceksiniz diğer taraftan bölgeye en az DEAŞ kadar zarar veren bir örgüte yardım edeceksiniz. Bu olmaz. Diyelim Rakka'da bu kadar terörist vardı ne oldu bu silahlı gruplar? Çok çok az bir bölgede DEAŞ kaldı. Bu DEAŞ'lılar muhtemelen başka bir bölgeye gittiler ve onlara bela olmak için bekliyorlar.

F-35 KRİZİ HAKKINDA

Türkiye F-35 projesinin bir parçası. Türkiye'ye vermemek akla ziyan bir durumdur. Kendi içinde olduğumuz ortağı olduğumuz bir projede olmamamız Türkiye'yi son derece rencide eden bir durumdur. Türkiye ile ABD tarafındaki ilişki bu kadar gergin devam etmeyecekse bu sorunun da çözülmesi gerekir.

CHP'NİN SEÇİMİ İPTAL BAŞVURUSU

AYM hakkında söyleyecek bir sözümüz yok. Sandıklarda oy vermeye başlandığında bazı yerlerde özellikle terör gruplarının baskı uyguladığı bilinen bir durumdur. Bazı sandıkların birleştirilerek seçim güvenliği için adım atıldı. Oy vermek sadece bir sandığı ortaya koydum isteyen gelsin demek değildir. Herkesin korkusuz bir şekilde sandığa gelerek oy kullanması gerekir. Açık oy gizli tasnif dönemlerini yaşadı Türkiye. Tasnifler kapalı yapıldı. AYM'den iptal kararı beklemiyorum.

İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI

Mümkün olduğu kadar objektif olarak değerlendirmek istiyorum. Madem elinde bu kadar kesin delil var. Kanıtla da daha fazla oy alsana seçimden önce. Eğer seçimden sonra diyorsan dayanaksız bir iddia olduğunun kanıtıdır.

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Keyifli bir kampanya süreci devam ediyor. Türkiye çok önemli seçimler geçirdi ama zannediyorum çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimi bu. Bazı partiler diyorlar ki bize oy verirseniz parlamenter rejime devam edeceğiz. Oyunun konusu bu değil. Biz cumhurbaşkanı kim olacak seçimini yapıyoruz. Sistem 2 günde yerli yerine oturacak değil ama en az onun kadar önemli olacak olan siyasi teamüllerin değişmesi açısından önemli bir seçim. Yeni teamüllerin usulüne uygun bir şekilde sürmesini sağlamak.

DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ

Dövizdeki dalgalanmalar Türkiye'deki ekonomik durumdan dolayı işsizlik, dış borç gibi nedenlerden dolayı olsaydı ben de 'eyvah' derdim. Dövizdeki dalgalanma manipülasyonlardan etkilendi. FED'in para politikalarını sıkılaştırma açıklamasının ardından Gezi Parkı olayları başladı arkasından 17-25 Aralık döneminden sonra aynı senaryo tekrarlanıyor. Seçim öncesinde hükümeti zayıflatmak için böyle bir durum yapıldı. Bu bir kur dalgalanması ya da krizi değildir. Maalesef manipülatif etkilerle hükümeti yıpratmaya çalışan hamlelerdir. Hükümet gerekli tedbirleri aldı.

AYM'NİN İPTAL KARARINA İLK YORUM

Şunun altını çizerek söylüyorum Türkiye'de demokratik mekanizmaların ne kadar iyi bir şekilde işlediğini gösteren bir durumdur. Yasama faaliyetinde parlamento yasa çıkardı. CHP rahatsız olduğunu durumu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve red cevabını aldı. Türkiye çok şükür demokratik mekanizmaların çalıştığı bir ülke. Birçok ülke ile kıyaslanmayacak kadar şeffaf seçim takvimi olan bir ülke. AYM normal ve beklenen bir karar almıştır."

TURİZM HAKKINDA

Türkiye sektörü yönlendiren tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre rekor düzeyde bir talep var. Türkiye ümit ediyorum en az 32 milyar dolar bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Kişi başına düşen turist harcamaları da arttı. 2023'te de 50 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağız.

YURT DIŞINA KAÇIRILAN TARİHİ ESERLER

Bizim bakanlığımız bu konuda hafiye gibi. Bu yılbaşında 57 olan liste 53'e düştü. Kaçak tarihi eserleri tespit ediyorsunuz, size ait olduğunu ispat edip mahkeme kararı çıkarıyorsunuz bununla da yetinmiyorsunuz karşıdaki ülkeyle de işbirliği yapmanız gerekiyor. Bazı ülkeler maalesef yanaşmıyorlar iş birliğine. Uzun zaman alan bir süreç bu.