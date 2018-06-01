Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sandığa 23 gün kala belediye başkanları kanalıyla seçime dönük ilk izlenimler değerlendirildi. AK Parti yönetimi, AK Parti’li belediye başkanlarını Ankara’da topladı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya belediye başkanları ve meclis üyeleri eksiksiz olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partideki kurmaylarının da hazır bulunduğu toplantıda sahada yapılan son çalışmalar bizzat başkanların ağzından dinlendi. Saha değerlendirilmesinin yanı sıra seçim çalışmaları ve koordinasyonu ile belediyelerin kampanyalarda izleyeceği yol haritası çizildi. Toplantıda belediye başkanlarıyla karşılıklı istişarelerde de bulunuldu. Toplantıda belediye meclis üyelerine 24 Haziran seçimlerine yönelik önemli talimatlar verildi. Meclis üyelerinin eksiksiz olarak sahada olmaları, her dakikasını sahada geçirmeleri ve kampanyalara destek olmaları istendi. Meclis üyeleri ve başkanlara Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ile koordineli olarak hareket etmeleri gerektiği belirtilirken; başkanlara, halkın talep ve beklentilerini kulak arkası etmeden ivedilikle dinlemeleri talimatı verildi.