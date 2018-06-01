Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP ile hükümet arasında süren, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade belgeleri polemiğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

CHP heyeti pazartesi günü Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı inceleyecek.

CHP'den, iki uzman ve iki milletvekilinden oluşan 4 kişilik bir heyet ABD'ye Gülen'in iadesiyle ilgili gönderilen dosyayı inceleyecek .

Tartışma , CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Amerikalı bir yetkili bana Gülen'in iadesi için talep usulüne uygun yapılmadı dedi" açıklaması üzerine başlamıştı .

"Belgeleri incelesinler" çağrısı üzerine CHP Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.