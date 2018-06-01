Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tartışma çıkartan cezaevi affı çıkışıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Genel Merkez binasında Mahkum Yakınları Derneği ile görüşmesınde konuşan Bahçeli, 24 Haziran'da yeni bir hükümet sistemine geçildiğini hatırlattı.

"Türkiye'de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak, nasip olursa benim kanaatim bu" diyen MHP lideri, "Meclis'te bunu yapabilecek gücümüz yok ama temennim odur ki Ramazan Bayramı öncesi siyasi iktidar bir adım atarsa biz de elimizden gelen gayreti gösteririz" diye konuştu.

Geçmişte de buna benzer aflar çıkarıldığını hatırlatan Bahçeli, "Biz siyasi olarak konuyu istismar etmiyoruz. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oluştuğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir açıklam yapan MHP lideri, "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi?" ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ise af konusunun gündemde olmadığı belirtilmişti.