Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi Mabeyn Salonu’nda NTV ve Star TV ortak yayınına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayında 24 Haziran seçimleriyle ilgili soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil, 18 ay gibi bir süreç vardı. Ana muhalefet bir erken seçim talebi içinde oldu. Tabi daha sonra şu anda cumhur ittifakını oluşturduğumuz sayın Bahçeli’nin talebi olunca bir değerlendirme yaptık. Grup toplantısının ertesi günü bizi sayın bahçeli ziyaret edecekti. Bu açıklama sonrası hemen bir görüşme yaptık. Ben grup konuşmamda buna değinmeme rağmen, bu adımı atalım dedik. Arkadaşlarla bir görüşme yapıp daha sonra bu adımı atma kararı verdik.

Türkiye sürekli olarak böyle bir erken seçim kargaşası içerisinde erken seçim dedikodusu içinde tutmanın piyasalarda meydana getirdiği olumsuzluklara söz konusu. Ekonomik olarak Türkiye’nin durumunda sıkıntımız yok. Uluslararası piyasa da böyle bir gündemi, puslu havaları sever. Böyle bir puslu havayı sevdiler. 2019 için bizim bir hedefimiz vardı. Başkanlık sistemine geçiyoruz. 16 Nisan’da bunun ilk adımını attık, asıl adım büyük adım 2019 olacaktı. Cumhur ittifakı oluşunca bu adımı atalım dedik ve bu kararı verdik. Arkadaşlarımın kararlılığı MHP, BBP bu sürece katılıyoruz demesiyle adımı attık” dedi.

“Birinci turda biteceği çok açık görünüyor”

“Çok açık rahat konuşabilirim. Ama meydanların dilini biraz iyi bilirim. Çünkü hayatım bu meydanlarda geçti. Meydanlarda geçerken de belli yöre ve bölgelerde değil 81 vilayetini tarayan bir insanım” diyen Erdoğan, “Siyasette gençlikten itibaren başladım. Partimizi kurduktan itibaren durmaksızın çalıştık. Kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği çok açık görünüyor. Ben bu gün Adıyaman’daydım. Miting devasaydı. 5 milletvekili çıkartıyor. 4’ünü biz almıştık. Bütünleşme yollarda çok çok iyi. Sadece meydanın dili değil siz meydana giderken, halkın ilgisi alakası ne buna bakarsanız, burada da çok çok iyi bir durum görüyoruz. Dün miting yarın Konya Aksaray mitingleri gideceğim. Ben farklı bir durum olacağına ihtimal vermiyorum. Büyük bir katılımın olacağını şimdiden görüyorum. Aksaray 3 milletvekili vardı. Aksaray’ın milletvekili sayısı 4 e çıktı. Bizim milletvekili sayımıza olumlu yansıması halinde güçlü bir meclisi oluşturacağız. Eğer cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir meclis olursa cumhurbaşkanının şu andaki hükümet sisteminde çok daha süratle hızlı bir karar alma süreci doğacaktır.

Şunu hedefliyoruz demem doğru olmaz. 300’ün üzerinde ciddi bir rakam olması lazım ki, ittifak olarak konuşmalıyım. Biz birimizi saygı duyduk, sadakat var. Bundan sonraki süreçte devam ettirmemiz önemli. Öncelikle ben bu sadakate değer veriyorum” diye konuştu.

“Bizim siyasi anlayışımızda güven ve istikrar var. Güven ve istikrarın olmadığı ülkede başarı bekleyemezsiniz”

“Biz Türkiye’yi bir dönem daha belki böyle bir durum söz konusu olacak ama ben inanıyorum ki 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde bu seçimlerden sonra siyasi partileri bir kenara koyacaktır” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Orada cumhuriyetçiler demokratla konuşulur. Artık halkın ilgisi belli olmuştur. Yerleşik bir siyasi anlayış orada oturmuştur. Koalisyonların hakim olduğu ülkelerde ekonomisini altüst eder. En son İtalya’da olay öyle bir yere geldi ki, kalktılar indirdiler. Yüzde 40 gibi bir orana düşürdüler. Yüzde 40’la bile İtalya bu sorunu çözemedi. İtalya seçimlerden çıktı hala hükümet kuramadılar. En son sağ gittiler sola gittiler bugün hükümet kurdular. Kalıcı olmasını istiyoruz. Bizim siyasi anlayışımızda güven ve istikrar var. Güven ve istikrarın olmadığı ülkede başarı bekleyemezsiniz.”

“Milletime inandığım içinde ihtimaller üzerinde siyaset yapmam”

“Milletime ciddi manada inanıyorum. Milletime inandığım içinde ihtimaller üzerinde siyaset yapmam” diyen Erdoğan, “Milletime inancımı meydanlarda görüyorum. Milletim yürü dediği içinde biz zaten yürüyoruz. Şu anda dolaştığım kongreler yapıldı. Türkiye’nin genelinde bütün illere kongreler için gittim. Kongrelerde hem salonda, hem de dışarıda adeta bir mitingi gibi salonda toplantı yaptım. Arkasında da bu geldi. Oralarda yaptığım toplantılarda nabzı yokladım. Zaten halkımın bize olan ilgisi kongrelerde bambaşkaydı. Şimdi başladık kampanyaya bugün 6. ilimizi yaptık. Meydanların dili yalan söylemez. Parlamentoya yansıyacağı gibi milletimizden bir şey rica ediyorum. Güçlü bir meclis hükümet istiyorsak, bizi özellikle cumhurbaşkanlığında zayıf bırakmamalısınız. Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok. Sadece kararname çıkarma yetkisi var. Biz o zaman güçlü bir meclis güçlü bir başkan bu işi süratle yürütelim, muasır medeniyetler üstüne çıkartalım” ifadelerini kullandı.

”Bekara karı boşamak kolay”

Muhalefetin bundan önceki seçimlerde de halini gördüklerini belirten Erdoğan, “Bekara karı boşamak kolaydır. Bol keseden dağıtıyorlar. Bir yetkin yok neye göre veriyorsun. Ben bir vereyim de bulduğum kasa neyse onu boşaltırım diyorlar. Bunların hayatı böyle geçmiş. Geçmişine bakın bunların. En basitinde ana muhalefetin başındaki zat SSK başındayken hastanelerin durumu ortadaydı. Bizim hastanelerimiz şu anda pırıl pırıl bunun ötesinde biz sağlıkta bir reform yaptık. Sağlıkta attığımız adımla da şehir hastanelerinde dünya ile yarışır hale geldik. Şehir hastanelerimizle övünüyorum. 5 tanesini açtık. Özellike iftihar duyuyorum. Bunlardan bir tanesi Mersin, Adana, Yozgat, Isparta en son Kayseri’ye açtık. Ankara var, açılışını yapacağız. Elazığ ve Eskişehir var” dedi.

“Türkiye sınıf atladı”

“16 yıldır asla boş durmadık, devraldığımız andan itibaren verilen ücretlerin çok çok üstünde verdik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

“Emeklilik dışında 45 lira öğrencilere burs veriliyordu. Şu anda 500 liraya yakın bir rakama ulaştı. Öğretmenlerin aldığı ücretler belliydi. Doktorların, hemşilerine ücretleri belliydi, bunları ciddi bir manada arttırdık. Bunların haberi yok bunlardan. Öğretmen sayısı neydi, şu anda sayı ne. Bütün bunları 300 bine yakın öğretmen aldık. Bunların ücretleri de ne yazık ki bin liranın altındayken, bu rakamlar 3 bin liraya yakın hale geldi. 16 yıllık sürede Türkiye sınıf atladı, bunların bunlardan haberi yok” dedi.

Erdoğan, “Türkiye ile ilgili yola çıktığımızda 4 sütün üstünde yükselteceğiz dedik. Sağlık, adalet, emniyet bu sütünler üzerinde ulaşım önemli, enerji önemli, tarım, dış politika, savunma sanayi önemli. Bunlarla beraber daha geniş yaptığımızı zaman dünyadaki gelişmelere rağmen, yerli milli otomobili üretmemiz lazım. CEO belli oldu. Ana muhalefetin adayı, şahsımla alakalı 20 yıl geriden geliyor diyor. Bizim şu anda nasıl bir otomobil yaptığımızdan haberi yok. Bunu söyleyen adam önce geçmişine baksın. Bu daha çırak, geçmişte neler olmuş haberi yok açsında biraz okusun bakalım Nuri Demirağ’ın nasıl yok edildiğini bir öğrensinler. Beyniyle uğraşabilmesi için önce kendisinde o olması lazım. Geçmişlerinde ne yaptıkları ortada. AK Parti zihniyeti bu adımı atarken, onlar bunu bırakın diyor, biz burada 2021’de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. 5 babayiğit konsorsiyum oluşturdular şimdi de Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı transfer ettik. Sayın İnce bunları konuşurken, biz yol alıyoruz. Biz icraatçıyız lafçı değiliz” şeklinde konuştu.