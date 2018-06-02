Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Elâzığ ve Batman mitinginde vatandaşlara hitap etti. Adayların meydana çıktığını, vaatlerin, yalanın, dolanın gırla gittiğini aktaran Başbakan Yıldırım, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin göreve geldiğinde yerli araba yapımını durduracağını, Kanal İstanbul Projesi’ni iptal edeceğini söylediğini hatırlattı. Vaat işinde ölçü ve ayarın kaçırıldığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neredeyse ‘Sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı vereceğiz’ diyecekler. Peki bunu söylüyor da genel başkanları ne diyor? Kemal Bey, ‘Ey ahali, biz bu seçimi kazanırsak Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz’ diyor. Eski sistemde ne var? Başbakanlık var, parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik. Hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığın hâlde bu sözleri, vaatleri nasıl veriyorsun?



TARİHE HİÇ MİSAYGINIZ YOK?

Açıklanan vaatler arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) kapatılmasının da bulunduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ’nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye’nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin?



HDP KANDİL’İN EMRİNDE

HDP özgür bir parti değil. Kandil'in emrindedir, PKK'nın emrindedir. Kürtlerden, bölgeden oy alıp onların emrini yerine getiriyor. Sizin isteklerinizi değil, sizin taleplerinizi değil, dağ ne diyorsa onu yapıyor. Özgür olsunlar, PKK'yı açıkça lanetlesinler. PKK'ya açık karşı dursunlar, başımın gözümün üstünde yerleri var. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Amerikalılar beni aradı'. FETÖ'nün iadesini yanlış, eksik olarak talep etmişiz. Sayın İnce önce açıkla bakalım; seni Amerika'dan kim aradı? Yoksa 'Amerika anavatanım' diyen bir FETÖ'cü aramış olmasın. Seni işletmiş olmasınlar.