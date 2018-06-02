Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demirtaş serbest kalmalı" diyen muhalefete sert çıktı: "Bu ülkede hukuk var, yargı var. 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdü" dedi. Adıyaman mitinginde halka hitap eden Erdoğan, CHP ile PKK'nın beraber yol yürüdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Muharrem, ince ince Edirne'ye gittin. 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Ya sen hangi akla hizmet ediyorsun. Neymiş, adaymış, serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun? Bu ülkede hukuk var, yargı var...

6-7 Ekim'de insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değil miydi? Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var. Çukur eylemlerinde 300’ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı.

Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Kültürel ve sosyal haklar konusundaki tüm yasakları biz kaldırdık, tüm engelleri biz kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır.



BİR PKK İSTİYOR BİR DE CHP

CHP Genel Başkanı dahil pek çok sözcüsü 'Şu parti illa barajı geçmeli' diyerek adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır.

O parti, bu ülkenin eli kanlı örgütünün peşinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyordu. Belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek yerine, devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci parayı götürüp örgüte dağa gönderiyordu. Teşkilatları derseniz, örgüt adına dağa adam toplam ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri hâline gelmişti. Böyle bir partinin illa Meclis’te olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor, bir de CHP istiyor.



ÖNÜMÜZÜ KESEMEZLER

Güya hepsi bir araya gelip seçimde bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla biz 1989 yılındaki ilk adaylığımızdan beri mücadele ediyoruz. Onun için de hesabı da hesap yapanı da anında tanırız. Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyoruz, bir kısmını zaten hiç zikretmiyorum, onlar cumhurbaşkanlığına değil sadece isimlerini oy pusulasına yazdırmaya aday. Geriye kala kala ana muhalefet partisinin adayı kalıyor. Onu da bir süredir meydanlarda, televizyonlarda seyrediyorsunuz. Aslında komik bir adam. Kimi zaman yalan dolanla kimi zaman atıp tutarak insana hoş vakit geçirtiyor. Ama asıl soru şu, böyle kişiye ülkenin yönetimi emanet edilir mi? Türkiye’yi yönetmen çırakların işi değil. Usta, usta… Baş usta.

Paylaşım rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin sosyal medya üzerinden davetine icabet ederek, Hüseyin Gazi Yurdu'nda yaptığı sahur, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Facebook ve Twitter üzerinden eş zamanlı yapılan canlı yayınlar, toplamda 2,1 milyona ulaşarak 2018'in en fazla izlenen yayını oldu. Twitter kullanıcıları, "Buram buram Anadolu'sun sen Reis", "Reis bir yere misafir olup çay içince sanki bizdeymiş gibi seviniyorum", "Cumhurbaşkanım mıhlama ve çay var bize de buyrun" yorumları yaptı.

Yurda sahur vakti SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir öğrencinin sosyal medya aracılığıyla yaptığı davet üzerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği yurtta gençlerle sahurda bir araya geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak?" davetine, "Çayınız hazırsa geliyorum" cevabını verdi.

Erdoğan'ı yurdun kapısında, kendisine Twitter'dan davette bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Güngör Atak karşıladı. Daha sonra Atak ve beraberindeki öğrencilerle yurdun yemekhanesine geçen Erdoğan, gençlerle sohbet ederek sahur yaptı.

Sohbet sırasında üniversite öğrencileriyle selfie ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, öğrenim gördükleri üniversiteler ve derslerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sahur buluşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmî Twitter hesabının canlı yayın uygulaması "Scohesabından da yayımlandı.

Yurt öğrencilerinden Mustafa Oğuzhan Ölmez, kendilerine bir büyükelçinin geleceğinin söylenildiğini, ardından ise Cumhurbaşkanlığı korumalarını gördüklerini ifade etti. Erdoğan'ı karşılarında görünce şaşırdıklarını dile getiren Ölmez, "Herkes çok şaşırdı. Türkiye'nin bir numaralı insanı. Onu böyle canlı canlı görmek ayrı bir histi" dedi.

Ali Ergün Durdu ise, "Geleceğinden haberim yoktu, sahura indiğimde öğrendim. Sürpriz oldu" dedi.

Hangi yüzle aday oldun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Star TV-NTV canlı yayınında Nazlı Çelik’in sorularını cevaplandırdı. Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

∂ Selahattin Demirtaş: İçeride olan kişi tutmuş cumhurbaşkanlığına aday oluyor, hangi yüzle aday oluyorsun? 53 vatandaşımızın ölümünü hala hazmedemiyorum. Kürt kardeşlerimizin de hazmedemediğine inanıyorum. İnanıyorum ki bu seçimde Kürt kardeşlerimiz bu HDP’ye dersini sandıkta verecek.

∂ Muharrem İnce’nin iddiaları: ‘Eğer bunu ispat etmezsen namertsin’ dedim. Bu kadar büyük bir darbe, vurgun yiyeceksin hala kalkacaksın, ‘özür dilerim’ diyemeyeceksin. Özür dileyeceksin arkadaş. Yalan üstüne yalan. Tuttu en sonunda filanca yazdığı kitabında, Nasuhi ile alakalı... Ne dedi Nasuhi (Güngör)? ‘Benimki somut bir ifade değil soyut bir ifadedir, dolayısıyla bunun tutarlılığı yoktur.’ dedi. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım.

∂ İkinci tura kalır mı: Kamuoyu araştırmalarına baktığımızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği çok açık net görünüyor. Parlamentoda da önemli bir fark söz konusu.

∂ FETÖ: MİT Müsteşarını alabilselerdi ardından beni alacaklardı. 17-25 bunun ön önemli adımıydı.

∂ Yeni havalimanı: Yeni havalimanı: 29 Ekim’de açılacak, ama ben bu tarihten önce oraya ineceğim. 2023’te dünyanın ilk üç havalimanından biri olacak.

∂ Bedelli askerlik: Seçim sonrası Genelkurmay milli savunma ile oturup tartışacağız ve gereğini yapacağız.

Uber-muber BİTTİ o İŞ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri Birliğinin düzenlediği iftarda şoförler ve aileleriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Uber taksi tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan şunları söyledi: “Bir de bu Uber, muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa’da varmış, bana ne Avrupa’dan. Bunun kararını biz vereceğiz. Bu konuyla ilgili Sayın Vali, bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemi mi, Uber mi, bilmem ne, yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek, gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız, yedirtemeyiz.”