Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haddini öyle aşıyor ki Metin Paşa'mızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söylüyor. Her şeyden önce o iftar parti iftarı değil esnaf ve zanaatkarlarımızın düzenlediği bir iftardır. Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerin sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sevgili Konyalı kardeşlerim inşallah 24 Haziran'dan sonra yepyeni bir başlangıç yapacağız. 16 yıl önce AK Parti ile güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle ülkemize sahip çıkarak yeni bir başlangıç yaptık. Şimdi yeni yönetim sistemimizle yeni bir başlangıç yapacağız inşallah.

İNCE BİLİR Mİ? BAY KEMAL BİLİR Mİ?

Konya'nın içme suyu problemini önemli ölçüde çözeceğiz. İçme suyu tesisi 650 trilyona mal oldu. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. Türkiye'mize birçok yatırım yaptık. 16 yıldır yatırım yaptık. Sayın İnce, sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Hamdolsun paramız var. Konya'da son 16 yılda 47 Katrilyon yatırım yaptık. Son 16 yılda Konya'ya 47 katrilyon yatırım yaptık. Gör Bay Kemal ve İnce gör. Seçim beyannamesini parti genel başkanı okuyor. Sen aday olsaydın o zaman. Ne diyor, "Gel bakalım Muharrem gel diyor". Bunların durumu rezalet.

11 bin 614 kişilik yurtlar açarak Konya'da yurt kapasitemizi 30 bin 520'ye çıkardık. Konya'da eski stadı millet bahçesi yapıyoruz. Konya 100 dönümlük bir millet bahçesine kavuşacak.

İLK DEFA YAPIYORUZ

Bisiklet yarışları için ilk kez Konya'da bir veledrom yapacağız. En kısa sürede hizmete girecek inşallah. Yatırımlara devam edeceğiz ey Konyalı kardeşlerim. Bay Kemal sen anlar mısın Şehir Hastanesi'nden? İnce, sen anlar mısın? Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl Konya'da açıyoruz inşallah. Bunlar şehir hastanesi ne bilmez.

Ne diyor Bay Kemal'in adayı biz bu işlerle uğraşmayız. Eee o zaman niye aday oluyorsun? Kazanamayacaklarını da biliyorlar.

Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyorlar. Biz sayın İnce Yalova'ya rahat rahat gidip gelsin diye köprü yaptık. Biz hizmet ehliyiz. Biz bu millete efendilik yapmaya gelmedik. İftarı çiftçilerle yapacağız. Bu akşam Aksaray'da çiftçi kardeşlerimle iftarım var. Biz her zaman halkın içindeyiz kardeşlerim.

Konya'ya 7 katrilyon lira tarımsal faaliyet desteği verdik. Bay Kemal çiftçiler ağlıyor diyor. Bay Kemal ne yaptığımızın farkında değil. Verilen paralardan haberi yok. Çünkü bunların işi yalan üzerine kurulu. İstediğin kadar yalan söyle. Benim feraset ehli milletim bu yalanlarınızı yutmayacaktır. Biz gittiğimiz her yerde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz diğerleri ise sadece 'Yıkacağız' diyor.

MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ile itham eden bu İnce'ye dava açın.

MİLLET SENİ O SANDIĞA ÖYLE BİR GÖMER Kİ...

Zeytin Dalı Harekatı'mızın Temel Paşa'mıza saldırıyor sebebi ne biliyormusunuz? 2. Ordu Komutanımız Malatya'ya gittiğimde Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası orada bir iftar verdi. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Haddini öyle aşıyor ki Metin Paşa'mızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söylüyor. Her şeyden önce o iftar parti iftarı değil esnaf ve zanaatkarlarımızın düzenlediği bir iftardır.

Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerin sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz.