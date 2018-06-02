Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- AK Parti sadece konuşan bir parti değildir. AK Parti sözünü verdiği her şeyi yapan bir partidir.

- Biz terörist olanın apoletini söktük. Teröristlere karşı mücadele edenin değil. İnce, sen teröristin kim olduğunu bilmiyorsun. Zaten siz teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz.

- (Muharrem İnce'nin açıklamaları) Darbeci generallerin apoletlerini biz değil, yargı söktü. Bunu da bilesin. Cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi dün yoktu, bugün yok, yarın da yok.

- (İnce'ye) Sen bu işi öğreneceksin ama çok geç olacak.

- Milletmiz bunlara izin vermeyecek. Ey İnce, cezaevinde sen teröre yardım yataklık edenleri ziyaret ediyorsun bizim böyle bir derdimiz yok.

- Biz kendimize güvenmezsek, çıtayı bu kadar yükseltmezdik.

- Herkes demokraside, özgürlüklerde, haklarda en ileri vaatleri dile getiriyor. Hizmetler noktasında ise sırtlarında yumurta küfesi olmadığı, nasıl olsa yapmak zorunda kalmayacakları için üfürüp duruyorlar.