Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bir televizyon kanalında, bayram için ülkelerine giden Suriyeli mülteciler ile ilgili “Giden Suriyeli mültecilerin arkasından kapıları kapatırım. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz” açıklaması sosyal medyada mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yeniden hortlamasına neden oldu. Benzer açıklamaları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptı. Her gün paylaşılan binlerce iletide, Suriyeli mültecilerle ilgili akla hayale gelmeyen yalanlar gerçekmiş gibi sıralanıyor. İşte misafirlerimiz hakkında yazılan yalanlar:

BELEDİYELER MAAŞ BAĞLADI

İddia: Sosyal medyada dolaşıma giren bir bazı görüntülerde belediyelerin Suriyelilere maaş dağıttığı iddia edildi. “Sosyal Kart Bürosu” yazısının yer aldığı bir bina önünde toplanan bir grubun görüldüğü fotoğraf kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.



DOĞRU: İddiaların hedefindeki Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart Bürosu aracılığıyla maaş değil, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin, gıda temizlik ve kırtasiye yardımlarını almalarına imkân sağlayan sosyal kart dağıtıyor.



YÜZDE 50 İNDİRİM SAĞLAYAN AK KART

İddia: Sosyal medyada Suriyelilerin Ak Kart ile yüzde 50 indirimli alışveriş yaptığı iddia edildi. Yine sosyal medyada paylaşılan görselde, Suriyeli mültecilere aylık harcamaları için içinde 930 TL bulunan bir kart verildiği söylendi.



DOĞRU: Suriyeli mültecilere yardım amaçlı olarak KızılayKart verildiği iddiaları doğru ancak kartın içindeki miktarın 930 TL değil 120 TL. KızılayKart sahibi olan mültecilere aylık 120 TL yardım yapılıyor. KızılayKart, Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı kapsamında ihtiyaç sahibi sığınmacılara veriliyor.



PTT ÖNÜNDEKİ UZUN KUYRUKLAR

İddia: Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin devletten maaş aldığı, bu yüzden PTT şubeleri önünde kuyruğa girdikleri yönündeki iddialar sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde sık sık dile getiriliyor.



DOĞRU: İddiaların aksine Suriyelilerin yoğun yaşadığı illerde PTT önünde oluşan kuyrukların sebebi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından ihtiyacı olan mültecilere sağlanan kış yardımı.

VATANDAŞLIK İÇİN KUYRUK İDDİASI

İddia: Sosyal medyada dolaşıma giren bir fotoğrafla, Suriyelilerin Gaziantep’te vatandaşlık başvurusu için Şehitkâmil İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde sıraya girdiği iddia edildi.



DOĞRU: Fotoğraf 9 Aralık 2016 tarihinde Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) servis ettiği “Suriyelilerin adres bildirimi izdihamında coplu müdahale” başlıklı habere ait.



SURİYELİLER ÜNİVERSİTELİ OLDU!

İddia: Sosyal medyada ÖSYM tarafından 131 bin 746 Suriyeli genç üniversitelere yerleştirildiği iddia edildi. Bazı parodi hesapların ortaya attığı ancak ciddiye alınan asılsız iddialarda özellikle üniversitesi seçme ve yerleştirme sınavları öncesinde bu tür haberler üretiliyor.



DOĞRU: Yurt dışından gelen öğrencilerin kura ile herhangi bir üniversiteye alınması mümkün değil. YÖK’ün hazırladığı “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” incelendiğinde bu durum görülebiliyor. Suriyeliler de diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi belirlenen şartlar kapsamında yatay geçiş yaparak ya da yabancı uyruklu öğrencilere uygulanan sınavlara girerek Türkiye’de eğitim alabiliyor.



TÜP BEBEK MASRAFI YALAN

İddia: Sosyal medyada Suriyelilerin tüp bebek tedavi masraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödendiği iddia edildi. İddia ilk olarak FOX TV Ana Haber bülteninde 3 Şubat 2017’de Fatih Portakal tarafından dile getirildi.



DOĞRU: İddianın gerçeği yansıtmadığını belirten SGK yetkilileri SGK’nın Suriyeli sığınmacıların hiçbir sağlık giderini karşılamadığını, Suriyelilerin sağlık giderlerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından karşılandığını belirtti. AFAD tarafından yapılan açıklamada da “Sağlık Uygulama Tebliği kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyoruz” denildi.

ONLAR OLMASA FABRİKALAR DURACAK

Suriyeliler yüzünden işsizlik artıyor yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmıyor. Özellikle Gaziantep, Adana, Adıyaman’da birçok işletme Suriyelilerin sayesinde ayakta duruyor. 2000-2500 lira maaşı beğenmeyen ve fabrikalarda çalışmak istemeyen işçilerin yerini dolduran Suriyeliler, asgari ücret karşılığında boşalan yerleri dolduruyor. İstanbul’da da birçok atölye çalıştıracak işçi bulamazken imdada mülteciler yetişiyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’de 3 milyon 600 bin Suriyeli olduğunu ifade ederek “3,6 milyon Suriyelinin 2,2 milyonu 15-64 yaş arasında. Bu kadar büyük bir iş gücü var. Bu insanlar ne legal bir şekilde çalışabiliyor, ne de başka bir şekilde. Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri, inanın hiç kimseden ders alacak noktada değildir” dedi.