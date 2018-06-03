Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Utanmazlık İnce’ye de bulaştı. Milletvekillerimizi hırsız olarak itham etti. Bütün vekillere sesleniyorum; bu İnce'ye dava açın. Ben zaten açtım" dedi. Konya mitinginde konuşan Erdoğan, 16 yılda Konya’ya 47 katrilyon yatırım yaptıklarını belirterek söyle konuştu: "Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyorlar. Sayın İnce sen Konya’yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Hayata geçirdiğimiz yatırımlar için ne diyor şimdi Bay Kemal’in adayı ‘Biz bu işlerle uğraşmayız.’ O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar. Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar. Milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlarda kayış attı. Senin partinin milletvekilleri de hırsız o zaman. Ben de buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum; bu İnce'ye dava açın. Ben zaten bir dava açtım. Utanmazlık İnce’ye de bulaştı."



BİZE DİŞ GEÇİREMİYORLAR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan’ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i eleştirerek “O apoletlerini sökeceğim” demişti. Erdoğan, İnce’nin bu sözleri karşılık şunları söyledi: Ülkenin ve milletin hayrına tek söz söylemeyenler baktılar ki bize diş geçiremiyorlar şimdi terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar. Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya’ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Malatya’daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez."



ÇAPSIZLARLA YARIŞMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray mitinginde ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da diyor ki 'İmam hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az.' Bunu da söylüyor. Sana ne. Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke bir imam hatip mezunu cumhurbaşkanını da başbakanı da gördü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu (Muharrem İnce) çırak bile değil. Çırağa dükkân teslim edilir mi? Kendi partisinde dahi başarı sağlayamayan birinin ülke yönetimine talip olması komiktir, hatta trajikomiktir. Biz elbette karşımızdaki bu çapsızlarla yarışmıyoruz, AK Parti olarak kendi kendimizle, kendi projelerimizle yarışıyoruz."