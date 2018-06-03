Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Özlü “Bizim adaylarımızı da diğerleri ile mukayese edersek; diğerlerine göre daha nitelikli, tanınır, bilinen ve denenmiş kişiler olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Meclis’e yansıyacak milletvekili dağılımının HDP’nin barajı aşıp aşmayacağına bağlı olduğuna dikkat çeken Özlü, İYİ Parti ile ilgili olarak da abartıldığı gibi bir durum olmadığını söyledi ve “İYİ Parti’nin köpüğü söndü” dedi. Özlü, 24 Haziran’daki seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın minimum yüzde 55 ile yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini düşündüğünü belirtirken de ‘Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bir bölümünün AK Parti’ye oy vermeyeceği’ algısının ise doğru olmadığını söyledi.