Yücel Kayaoğlu ANKARA
Özlü “Bizim adaylarımızı da diğerleri ile mukayese edersek; diğerlerine göre daha nitelikli, tanınır, bilinen ve denenmiş kişiler olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Meclis’e yansıyacak milletvekili dağılımının HDP’nin barajı aşıp aşmayacağına bağlı olduğuna dikkat çeken Özlü, İYİ Parti ile ilgili olarak da abartıldığı gibi bir durum olmadığını söyledi ve “İYİ Parti’nin köpüğü söndü” dedi. Özlü, 24 Haziran’daki seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın minimum yüzde 55 ile yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini düşündüğünü belirtirken de ‘Erdoğan’a oy veren seçmenlerin bir bölümünün AK Parti’ye oy vermeyeceği’ algısının ise doğru olmadığını söyledi.
Erdoğan yüzde 55 ile seçilir
03.06.2018 - 05:58 | Son Güncelleme: 03.06.2018 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bazı gazetecilerle sohbetinde seçimlere en hazırlıklı partinin AK Parti olduğunu, açıkladıkları beyanname ile geleceğe yönelik bir perspektif sunduklarını hatırlattı.
Yücel Kayaoğlu ANKARA
Etiketler : faruk özlü,erdoğan,seçim,
563041 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/563041.aspx
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