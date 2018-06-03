Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak başladı.

"16 yıldır yazdığımız destana yeni bir destan ilave edeceğiz"

AK Parti'nin 16 yıldır aynı aşkla, aynı şevkle Türkiye için, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve başkanlığında hizmet ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim siyasetimizde hizmet var, bizim siyasetimizde eser var, emek var, değer var. Milletle kurduğumuz bağların temeli sağlamdır. Millet güçlü olursa biz güçlü oluruz. Milletin itibarı yükseldikçe biz görev yapmış oluruz. Hamdolsun, güçlüyüz, çünkü yürüdüğümüz yolda millet bizimle beraber, Kastamonu bizimle beraber, AK kadınlar bizimle beraber, AK gençler bizimle beraber. Kastamonu ilk günden beri bu yolda bizimle yürüyor. Kastamonu AK Parti'ye hizmet eden Cumhurbaşkanına sahip çıkıyor. İstiklal mücadelesinde Mehmet Akif'e ev sahipliği yapan Kastamonu bugün de istikbal mücadelemizi veren Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor mu? Kastamonu insanı o gün olduğu gibi bugün de ülkesine sahip çıkıyor."

Başbakan Yıldırım, "Kastamonu hep beraber yeni bir tarih yazmaya var mısınız? Türkiye düşmanlarına, teröre, FETÖ'ye hak ettiği dersi verecek miyiz? Şu, 'Tayyip Erdoğan gitse de Türkiye'de istediğimiz gibi at oynatalım' diyen emperyalistlere, onların iş birlikçilerine Osmanlı tokadını vuracak mıyız?" sözlerinin ardından vatandaşların "evet" demesi üzerine, "Maşallah. Kastamonu 'hazırım' diyor, hazırım. 24 Haziran'ı iple çekiyor. Allah bu millete zeval vermesin. Allah Kastamonumuza kara gün göstermesin." diye konuştu.

Seçimlere az bir süre kaldığına işaret eden Yıldırım, "Tarihi bir dönemece geldik. Geleceğimiz için önemli bir karar vereceğiz inşallah. 16 yıldır yazdığımız destana yeni bir destan ilave edeceğiz." dedi.

"Cumhur İttifakı ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır"

Başbakan Yıldırım, "Cumhur İttifakı, milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay yıldızlı bayrakları indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır." dedi.

"TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular"

Meral Akşener'in TİKA'ya yönelik sözlerine değinen Yıldırım, "Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağa kaldıran TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ öyle istiyor. FETÖ'nün dışarıdaki sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vadediyorlar." ifadelerini kullandı.