Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gazete ve televizyonların yöneticileriyle iftarda buluşan Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Gündemde af olmadığını söyleyen Yıldırım, bedellinin de çıkacağı sinyalini verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “Fizik öğretmeni savruluyor” diye yüklenen Başbakan, İnce’nin apoletini sökmekle tehdit ettiği İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel’e de sahip çıktı. İşte Başbakan’ın açıklamalarından notlar:



GÜNDEMDE AF YOK

(Bahçeli’nin af açıklaması) Bizim gündemimizde af yok. Sayın Bahçeli’yle bu ilk açıklamasından sonra konuştum. Kendisi hassasiyetlerini dile getirdi. Karar sizin tarzında bir ifadede bulundu. Biz de görüşümüzü açıkladık ve gündemimizde af olmadığını ifade ettik.



İŞTE BEDELLİ RAKAMLARI

(Bedelli ile ilgili beklenti) Bakın şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firar 5 bin 772. Askerliğini ertelemiş olanlar 2 milyon 930 bin 279, bu öğrencilik dışında erteleyenler. Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1 milyon 885 bin 438. Silah altında bulunan er sayısı da 360 bin 869. Ve 2019’da planlanan silah altına alınacak sayı 345 bin 933. Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Bunu 345 bin 933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor. 5,5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.



İNCE SAVRULUYOR

(Muhalefetin vaadleri) Bunlar en iyi kapatmayı, geriye gitmeyi biliyor. Yerli otomobile karşı çıkmanın akla ziyan bir iş olduğunu düşünüyorum.

(Muharrem İnce’nin Demirel’in yaptığı köprünün daha ucuz olduğu yönündeki sözleri): Muharrem İnce fizik öğretmeni, ama konuşmalarıyla merkezkaç kuvvetin formülünden uzaklaşıyor yavaş yavaş. Kritik hızın üzerine çıkınca savrulma olur biliyorsunuz, şu anda savrulma fazına geçmiş durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü milli bütçeyle, yani vatandaşın vergisiyle yapılan köprüler. Bu borcu öderken geçen de katkı sağladı, geçmeyen de. Ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü farklı. Bu yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Birisi 7-8 sene sonra, birisi de 16-17 sene sonra bize geri dönecek. Ondan sonra ister bedava yaparız, ister paralı yaparız.



HİTLER’E ÖZENİYOR

(İnce’nin generalin apoletini sökeceğim açıklaması): Bir yandan ben cumhurbaşkanı olursam hakimler ayağa kalkmasın diyeceksin, sonra beğenmediğin durum olursa apoletlerini sökerim diyeceksin, Hitler’e özeniyor. 15 Temmuz’u yapanlar oldu, mahkeme söküyor apoletleri, biz sökmüyoruz. Metin Temel Paşa 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık yapmıştır, ben buna bizzat şahidim. Bu darbeye karşı çok büyük iş görmüştür. Kendisi bu darbenin bastırılmasının önemli aktörlerinden biridir, onu ifade etmekte yarar var. Afrin operasyonunda da tartışılmaz bir başarısı var, Cerablus’ta da öyle, değerli bir komutandır. Değerli komutanlar kolay yetişmiyor. Onun için böyle sorumsuz beyanatlardan adayların kaçınmasında yarar görüyorum.



UBER VERGİSİNİ VERSİN

(UBER’in yasaklanması): Türkiye her türlü teşebbüsün yapılabileceği bir ülke. Ama bu yasalar çerçevesinde olması lazım. Bizim derdimiz UBER değil. Denetim yetersizliğini kullanarak işi bir şehir içi taşıma ağına dönüştürmüşler. Hem vergi mükellefi değiller, haksız para kazanıyorlar, hem de yasalara uymayan yöntemler kullanıyorlar. Bu iki nedenle biz karşıyız ve üzerine de gideceğiz. Önce gelsinler vergi mükellefi olsunlar.

CHP EL ALTINDAN HDP’YE ÇALIŞIYOR

(HDP barajı geçiyor mu?) Bilemem. Hiçbir zaman HDP, bölgedeki Kürt kardeşlerimizin yegane temsilcisi olamaz. Kürt, Türk, Çerkez, Laz… Milletin temsilcisi AK Parti’dir. Er ya da geç Kürt vatandaşlarımız HDP’nin, PKK’nın esiri olduğunu görecektir, buna yürekten inanıyorum. Tabii bugünlerde HDP sevenler çoğaldı. CHP başta olmak üzere HDP’yi barajı açtırmak için el altından çalışıyorlar. Bana seçmenlerden geliyor, CHP’li yöneticiler, teşkilat mensuplarına oylarınızın bir kısmını HDP’ye verin diyorlarmış. HDP’nin barajı aşması lazım diyorlarmış. Zaten Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu büyük iştiyakla HDP barajı aşmalıdır diyor. Dolayısıyla onun gereğini alttan alta yapıyorlar. Atatürk’ün partisinin düştüğü hâllere bakın kardeşim. Terör örgütünün destekçisi bir partiye örtülü bir şekilde destek vermek için seçmeni ne kadar zor duruma düşürüyorlar, yazıktır.



NOT VERMİYOR ALGI YÖNETİYORLAR

Kurdaki dalgalanma: Piyasalara olumsuz algı yerleştirmeye çalışıyorlar. Bütün bu olan bitenin hepsi geçicidir. Bunların bir kısmı seçime yönelik manipülasyonlardır, bir kısmı da küresel ölçekteki gelişmelerden kaynaklıdır. Seçim sürecini, seçim sonucunu etkilemeye yönelik ayrı bir gayretin olduğunu da göz ardı etmememiz lazım, bunu da görüyoruz.



AB İLE YENİ BİR SAYFA AÇARIZ

ABD ve Avrupa Birliği’ne: Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde seçimden sonra yeni bir dönemin açılacağını öngörüyoruz, ümit ediyoruz, alınan sinyaller bu doğrultuda. Amerika’nın bizi düne göre daha iyi anladığını düşünüyoruz. Herhâlde seçimden sonra ilişkilerimizi zehirleyen FETÖ, YPG-PYD ve diğer savunma ihtiyaçlarının temini konusundaki anlaşmazlıklar kapsamlı bir şekilde ele alınacak ve ümit ediyorum ki Amerika bizi daha iyi anlayacak bir düzeye gelecek.