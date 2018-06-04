Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programda konuşan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye’nin önemli bir seçime gittiğini belirterek şunları söyledi: 24 Haziran’da kısmet olursa hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi yapılacak. Adalet ve Kalkınma Partimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımızı tekrar aday gösterdi. Allah kısmet ederse, gönülden inanıyoruz ki 24 Haziran’da Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ikinci defa seçilmiş cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek. Bir buçuk sene önceye alınan bu seçimin değeri birkaç misli daha artıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, dışarıdaki şartlar Türkiye’de güçlü bir cumhurbaşkanına, güçlü bir parlamentoya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Biz de adaylarımızı tespit ettik. İnşallah herkes hem merkezde hem seçim bölgesinde büyük bir gayretle hazırlanıyor. Ben de şahsen bütün gayretimle AK Partimizin bu seçimdeki başarısı için çalışıyorum ve çalışacağım. AK Parti, Türkiye için bir şanstır. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Cumhur ittifakıyla parlamentoda çoğunluğu kazanmış olmak büyük bir önem taşımaktadır. Manisalılar gayret edelim. Daha çok çalışalım. Çok az bir zaman kaldı. Ulaşmadık hiçbir yer, görüşmedik hiçbir komşu ve dostumuz, el sıkmadık hiçbir hemşehrimiz kalmasın.