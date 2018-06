Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi: Bizim meşrebimizde asla ayrımcılık yoktur. Geri kalmış bölgelerimize daha çok kaynak aktarıyoruz. Diyarbekir gibi sporu seven bir şehre 33 bin kapasiteli stat yakışır dedik. Şimdi de eski stadı inşallah millet bahçesine çevireceğiz. Anneler yavrularını alacak doğru millet bahçesine gidecekler. O yeşillikler üzerinde koşturacak, orada dinlenecekler. Biz yaparız, işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri yıkmadılar mı? Evlerin altından tüneller açmadılar mı? Camilerimizi, okullarımızı yaktılar, yıktılar. Aynı şekilde saat kulesini yıktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran’da vermeye hazır mıyız? Siz korkuyu korkutan insanlarsınız. Ölümü öldüren insanlarsınız. Biliyorsunuz, 3 yıl önce Suriçi’nde asla görmek istemediğimiz acı olaylar yaşandı.



YENİDEN İNŞAA ETTİK

Bölücü terör örgütü buradaki evleri yıktı, sokakları çukurlarla kapattı. Biz sadece bu teröristleri imha etmekle kalmadık. Suriçi’ni baştan sona yeniden inşa ve ihya ettik. Kardeşlerim Süleymaniye Camii’nin çevresini yeniden düzenledik. Gazi ve Melik Ahmet Caddeleri üzerindeki 3 bin dükkânı yeniledik. Sur’un kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu altyapısını sıfırdan yaptık. Diyarbakır demek tarihi taş evler demek. 350 taş evin inşasına başladık. Bu rakam 1500 çıkacak. Tüm taş evleri 1 yıl içerisinde bitecek. Turistler buraya akın edecek. Buraları gelip görecekler. Terörün kol gezdiği buralarda inşallah turistler gelip gezecek. Diyarbakır’ı hızlı trenle buluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Hızlı trenin rahatı ve konforunu Diyarbakır’a getiriyoruz. Diyarbakır Havalimanı’nı yeniden ele alarak, yeni bir terminal binası yaptık. Diyarbakır’da 260 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Diyarbakır’ın çılgın projesi olarak da bilinen Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekar zirai arazi sulanacak.

Bay Kemal, Diyarbakır’dan sesleniyorum. İnce, ince Bay Muharrem’e de sesleniyorum. Bugüne kadar Diyarbakır’da tarımsal desteğimiz 4 katrilyon oldu. Bunlar konuşuyor. Makaram sarı bağlar, kız oynar gelin ağlar. Diyarbakır’da hayvancılığa yüzde 50, arıcılığa yüzde 60 hibe veriyoruz.



KARŞILARINDA BENİ BULURLAR

Sadece ana başlıklarıyla zikretsek dahi hizmetleri saymayı bitiremiyoruz. 24 Haziran’da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Gençlerimizin yıllardır geleceklerini karartanlara bu seçimde sağlam bir cevap vereceklerine inanıyorum. Sadece yatırım değil, huzurun kıymetini özellikle Diyarbakırlı çok iyi biliyor. Biz istiyoruz ki, Diyarbakır diyar-ı huzur olsun. Bugün Diyarbakır’la birlikte tüm bölgemiz, 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzur doldu. Hükûmetimiz ve başta İçişleri Bakanımız Sayın Soylu olmak üzere bölge halkının huzuru için her şeyi yaptılar. Uzun süreden beri, hiçbir Kürt kardeşimiz sadece Kürt olduğu için mağdur edilmiyor. Her kim herhangi bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasbetmeye çalışırsa karşısında beni bulur. Artık hiçbir terörist haraç alamıyor. Artık belediyenin önünde ağlayan Diyarbakırlı anneler var mı? Artık kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor. Ret ve inkâr politikalarından eser kalmadı. Kimliğinizin ve inancınızın önünde hiçbir engel yok. Türkiye hepimizin devletidir. Gelin hep birlikte bu oyunu bozalım.

Demirtaş bedelini er ya da geç ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da yaptığı konuşmasında 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak Selahattin Demirtaş’ı gösterdi. Erdoğan, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş için, “Bunun bedelini ödeyecektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan “Hamdolsun artık kimlik ve inancınızın önünde hiçbir yasak yok. Yasak olan şey sizin hakkınıza yönelik terörist saldırılardır. Kürt vatandaşlarımızın tamamı Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi altındadır. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak beni bağlayan kurallar diğerlerini de bağlamak durumundadır. Öyle efelik yapmaya, kuralları hiçe saymaya kalkarsanız bu devlet buna izin vermez. Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşime sokağa dökülün diyen kimdi? Edirne’deki değil mi? Yasin Börü evladımızı bunlar şehit etmedi mi? Şimdi ne olmuş, cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne’ye ziyarete gidiyor. Muharrem bir de bununla övünüyor. Ziyaret etsen ne olur, sen benim halkımı ziyaret et halkımı. 53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş’ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er ya da geç ödeyecek. Yoksa tarih bizi affetmez. İnşallah 24 Haziran’da sandıkta benim Kürt kardeşimin hesabını soracaktır. Öyle saz alıp saz çalmakla benim Kürt kardeşime hizmet olmuyor” dedi.

Bize durmak haram

Diyarbakır’ı ülkemizin en önemli sanat ve spor merkezlerinden biri hâline getirmeden bize durmak haram. Kaybedecek tek bir dakikamız yok. Terör örgütleri ile yurt dışında da mücadele ediyoruz. Terör örgütlerinin arkalarındaki siluetlere baktığımızda bunların nasıl bir işgal ordusu olduğunu da görüyoruz.

Bunlar dinsiz bunlar ateist!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da katıldığı mitingin ardından kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. “2018 Türkiye’sinde artık Kürt sorunu diye bir sorun yok. Önümüzdeki tek sorun terör sorunudur, onu da çözüyoruz” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Dört bir yanı evliya makamları ile nakşedilmiş bu mübarek şehirde İslam düşmanı emperyalistlere taşeronluk devri artık kapanmıştır. Diyarbakır’da artık milletin emanetini korumakla görevli olanların, bodrum katlarında teröristlerin ayakçıları tarafından tokatlandığı, belediyenin imkanlarını teröristlerin emrine verdiği dönem sona ermiştir. Bazıları Kandil’den atıp tutuyor. Sıra oraya da gelecek. 780 bin kilometre karenin bir karışında dahi eli kanlı katil sürülerine hayat hakkı tanımayacağız. PKK'nın desteklemiş olduğu malum partinin, bunların bizim değerlerimizle bir alakası var mı? Bunların İslam'la yakından uzaktan bir alakaları var mı? Bunlar ateist, bunlar dinsiz.