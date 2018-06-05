Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası’nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, kayyum atanan belediyelerde bir buçuk yılda 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, “650 milyon lira kamu borcu ödendi, esnafa borç ödendi. Borç batağındaydı belediyeler. Hepsi ödendi” dedi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’le ilgili sözlerine tepki gösteren Soylu, “Verdiği mesaj milletimize değil, verdiği mesaj PKK’ya. ‘Sen hiç merak etme Afrin’i aldı, bunun intikamını 24 Haziran’dan sonra ben alacağım’ diyor. Bu millet de sana o intikamı aldırmaz sen merak etme” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik gerekçesiyle sandıkların taşınması ve birleştirilmesi ile ilgili de “Sahayı PKK’dan steril hale getirene kadar bu uygulamayı yapmak durumundayız” ifadesini kullandı.

3 Haziran 2018 itibarıyla uyuşturucudan tutuklu sayısının 9 bin 484 kişi olduğu bilgisini paylaşan Soylu “Ben açık söyledim, bana yine kızabilirler. Dedim ki belediyelere, CHP’li belediyelere de söyledim, hepsine... ‘Metruk binaları yıkın kardeşim, kimse bir şey derse İçişleri Bakanı talimat verdi’ deyin dedim. Yılbaşından bu yana 60 bin metruk bina tespit ettik, 20 binini yıktık, 2 bininin işlemi devam ediyor” açıklamasında bulundu.



KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

İçişleri Bakanı Soylu, Kuzey Irak’ta devam eden terör operasyonlarına ilişkin de şunları söyledi: “Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Milletimiz ‘Kandil ne olacak’ diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli. Bu bir operasyon meselesi değil, bu bir zamanlama meselesidir. Kandil, Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz’dan bugüne kadar 34 bin 127 kişi tutuklu halde. İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılanlar/açıkta olanlar 14 bin 975 kişi, ihraç edilenler 31 bin 429 kişi, göreve iade edilenler de 9 bin 360 kişi... Ülke genelinde de kamu personeli açıkta 27 bin 923, ihraç edilenler 114 bin 396, göreve iade edilenler ise 40 bin.”

16 bin 500 polis daha alınacak

“Yıl sonuna kadar 16 bin 500 polis daha alınacağını kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu: “2021’e kadar jandarmamızı profesyonel hale getiriyoruz, 2016’dan bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma aldık, toplam sayımız 195 bine ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alacağız ve profesyonelliği tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık. Çarşı mahalle bekçisi, toplam sayı 2016’da eskiden kalanlarla 3 bin 520 idi. 2018’de alım işlemleri devam edenlerle 18 bin 500’e çıkardık. Şimdi 7 bin ilana çıktık, 10 bin yeni kadro daha alacağız.”

Koruculara subaylık yolu

İçişleri Bakanı Soylu, şu ana kadar 1750 korucunun uzman çavuş yapıldığını, bu sayının 5 bine çıkaracaklarını bildirerek, “5 bin güvenlik korucumuzun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacak. Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak” diye konuştu.