Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni dönemde güçlü bir Meclis oluşturmak amacıyla Başbakan Binali Yıldırım dâhil, kabineden 22 ismi milletvekili aday listesine taşımasından sonra, geriye kalan 5 bakanın durumu merak konusu olmuştu. Kulislerde, bu isimlerin yeni dönemde bakan olarak değerlendirilecekleri konuşulsa da, AB Bakanı Ömer Çelik hariç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ‘kendi tercihleri’ ile aday listelerinde yer almadıkları belirtiliyor.

AB Bakanı Çelik’in tercihini milletvekilliği adaylığından yana kullanmasına rağmen Erdoğan’ın “Sizinle yeni dönemde Cumhurbaşkanlığında birlikte çalışmayı düşünüyoruz” diyerek, Çelik’e listelerde yer verilmeyeceğini söylediği öğrenildi. Kulislerde, Çelik’in Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya başdanışman olarak görevlendirilebileceği belirtiliyor.

Ağbal ile Özlü’nün yeni kabinede de değerlendirilecekleri, Özlü’nün ayrıca Savunma Sanayi Müsteşarlığına atanabileceği de iddialar arasında. Mehmet Şimşek ve Nihat Zeybekci’nin ise yeni yapıda yer almayabileceği konuşulurken, Zeybekci’nin bu durumda Denizli Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Şimşek’in ise uzun bir süredir ‘siyaseti bırakmak’ istediği ve bu niyetini de her ortamda dile getirdiği biliniyor. Kulislerde başta faiz olmak üzere, ekonomi politikalarındaki görüş ayrılıklarına rağmen, Erdoğan’ın Şimşek’le yola devam edebileceği de konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta 5 bakanın milletvekili adayı yapılmamasına yönelik sorulara “Bu, biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Onlar farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler. ‘Siz aday olmayın’ diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil” cevabını vermişti.